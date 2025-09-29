الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نوعان من الطوب المازيكو، محافظ أسيوط يشيد بابتكار محلي يختصر الوقت ويخفض التكاليف

الطوب المازيكو بأسيوط،
الطوب المازيكو بأسيوط، فيتو

أشاد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بابتكار محلي جديد طرحته إحدى الشركات العاملة بالمحافظة في مجال الديكور والدعاية والإعلان، يتمثل في إنتاج طوب "مازيكو" بخصائص تجمع بين الجاذبية الجمالية والكفاءة العملية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات الريادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب توجهات الدولة في البناء الحديث.

 

جاء ذلك خلال استعراض محافظ أسيوط للمنتج الجديد بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد المراغي مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عماد شاكر، الذين أشادوا بالابتكار واعتبروه إضافة مهمة للصناعة المحلية وخطوة نحو تعزيز الاعتماد على المنتجات المصرية المبتكرة.

 

نوعان من طوب "مازيكو" أحدهما يسمح بمرور الضوء والآخر غير نافذ

واستمع محافظ أسيوط إلى عرض تفصيلي من المهندس أحمد الصباغ، رئيس مجلس إدارة الشركة، أوضح خلاله أن الابتكار يعتمد على إنتاج نوعين من طوب "مازيكو"، أحدهما يسمح بمرور الضوء والآخر غير نافذ، ما يجعله ملائمًا للحوائط والواجهات والديكورات، كما يتميز بمقاومته للاشتعال، وعزله للحرارة، وتعدد ألوانه، فضلًا عن سهولة وسرعة تركيبه، حيث يمكن إنجاز واجهة بمساحة 100 متر مربع في غضون أربع ساعات فقط باستخدام مسامير تثبيت بسيطة، مشيرًا إلى أن سعر المتر لا يتجاوز 300 جنيه، وهو ما يسهم في خفض التكاليف دون الإخلال بالجودة أو سرعة التشطيب، ليشكل المنتج طفرة في تقنيات البناء والديكور، خصوصًا للمشروعات التي تتطلب إنجازًا سريعًا مع الحفاظ على المتانة.

محافظ أسيوط يبحث إقامة مشروعات صغيرة للشباب لإنتاج الخبز

محافظ أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب الجامعة التكنولوجية (صور)

من جانبه، أكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط حريصة على تشجيع الأفكار المبتكرة والمشروعات الريادية التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفر فرص عمل للشباب، مشددًا على أن الابتكار الجديد يمثل قيمة مضافة لقطاعي البناء والديكور، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البناء الحديث الشركة المصرية للاتصالات شركة المصرية للاتصالات فرص عمل للشباب محافظ أسيوط محافظة اسيوط مشروعات الري

مواد متعلقة

تعليم أسيوط يوضح حقيقة فيديو هروب طلاب من أعلى سور مدرسة

لعدم دمغ الموازين، تحرير 9 محاضر في حملة على محلات الذهب بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يبحث إقامة مركز لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة

زراعة أسيوط تطلق حملة لمتابعة مصانع الأعلاف

تعليم أسيوط يوجه المعلمين بالالتزام بموقع الوزارة وبنك المعرفة ومنصة الذكاء الاصطناعي (فيديو)

محافظ أسيوط يصطحب وفد الهيئة العربية للتصنيع لاختيار موقع معرض دائم لمنتجاتها (فيديو)

استهدف 250 معلما، تعليم أسيوط يشهد انطلاق برنامج إنهاء العنف في المدارس

ضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدلية غير مرخصة في أسيوط

الأكثر قراءة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بيان رسمي من الصحة عن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

السيسي يستقبل محمد بن زايد بمطار القاهرة

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads