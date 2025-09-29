نوعان من الطوب المازيكو، محافظ أسيوط يشيد بابتكار محلي يختصر الوقت ويخفض التكاليف

أشاد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بابتكار محلي جديد طرحته إحدى الشركات العاملة بالمحافظة في مجال الديكور والدعاية والإعلان، يتمثل في إنتاج طوب "مازيكو" بخصائص تجمع بين الجاذبية الجمالية والكفاءة العملية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات الريادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب توجهات الدولة في البناء الحديث.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ أسيوط للمنتج الجديد بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد المراغي مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عماد شاكر، الذين أشادوا بالابتكار واعتبروه إضافة مهمة للصناعة المحلية وخطوة نحو تعزيز الاعتماد على المنتجات المصرية المبتكرة.

نوعان من طوب "مازيكو" أحدهما يسمح بمرور الضوء والآخر غير نافذ

واستمع محافظ أسيوط إلى عرض تفصيلي من المهندس أحمد الصباغ، رئيس مجلس إدارة الشركة، أوضح خلاله أن الابتكار يعتمد على إنتاج نوعين من طوب "مازيكو"، أحدهما يسمح بمرور الضوء والآخر غير نافذ، ما يجعله ملائمًا للحوائط والواجهات والديكورات، كما يتميز بمقاومته للاشتعال، وعزله للحرارة، وتعدد ألوانه، فضلًا عن سهولة وسرعة تركيبه، حيث يمكن إنجاز واجهة بمساحة 100 متر مربع في غضون أربع ساعات فقط باستخدام مسامير تثبيت بسيطة، مشيرًا إلى أن سعر المتر لا يتجاوز 300 جنيه، وهو ما يسهم في خفض التكاليف دون الإخلال بالجودة أو سرعة التشطيب، ليشكل المنتج طفرة في تقنيات البناء والديكور، خصوصًا للمشروعات التي تتطلب إنجازًا سريعًا مع الحفاظ على المتانة.

من جانبه، أكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط حريصة على تشجيع الأفكار المبتكرة والمشروعات الريادية التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفر فرص عمل للشباب، مشددًا على أن الابتكار الجديد يمثل قيمة مضافة لقطاعي البناء والديكور، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.

