تعليم أسيوط: تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون شرط أو قيد

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مخازن المديرية للكتب الدراسية بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للاطمئنان على توزيع الكتب الدراسية وخاصة كتب المناهج المطورة وكتب التقييمات على جميع الإدارات التعليمية والمدارس وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إجراء حصر للزيادات فى الكتب وتجميعها فى المخزن الرئيسى للمديرية



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه زار مخازن المديرية للاطمئنان على تسليم كافة الإدارات التعليمية الكتب الدراسية وكتب التقييمات وكتب التعليم الفنى فضلا عن إجراء حصر للزيادات فى الكتب وتجميعها فى المخزن الرئيسى للمديرية.



ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن الوزارة وفرت كافة المناهج المطورة والجديدة على الموقع الإلكترونى للوزارة تسهيلا على الطلاب مع توفر كافة الاسطوانات التعليمية بمعامل الحاسب الالى مؤكدا تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون أى شرط أو قيد وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية تنفيذا لتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن.



وأكد دسوقى متابعته المستمرة للمدارس بأسيوط والاطمئنان على تسليم الطلاب الكتب الدراسية وكتب التقييمات لضمان انتظام سير العملية التعليمية فضلا عن توجيه مديرى الإدارات التعليمية بسرعة إنهاء تسلم الكتب وتوزيعها على المدارس وفقا للتعليمات المنظمة لذلك معلنا دعمه الكامل لتفعيل الأنشطة المدرسية وفقا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط واهتمامه بالعملية التعليمية.

