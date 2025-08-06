جامعة أسيوط تشارك في ورشة "معامل التأثير العربي" لدعم تصنيف المجلات العلمية

شاركت جامعة أسيوط في فعاليات الورشة العلمية التي نظمها اتحاد الجامعات العربية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة عبر تطبيق "زووم"، تحت عنوان: "معامل التأثير العربي: قواعد تصنيف المجلات العربية"، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة للارتقاء بجودة الأبحاث العلمية والنشر الأكاديمي.

جاءت مشاركة جامعة أسيوط في الورشة تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، ومثل الجامعة الدكتور محمد جمعة المنسق المساعد لشئون الجامعات العربية، إلى جانب حضور عدد من وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة المجلات العلمية العربية والارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة بها، بما يزيد من فرصها للوصول إلى التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم النشر باللغة العربية، مع تشجيع الكليات على الالتزام بالمعايير الدولية في تحرير وإدارة المجلات العلمية.

معامل التأثير العربي" كآلية ضرورية لتقييم المجلات المنشورة باللغة العربية

وأوضح الدكتور جمال بدر أن الورشة تناولت "معامل التأثير العربي" كآلية ضرورية لتقييم المجلات المنشورة باللغة العربية في ظل ضعف تمثيلها بقواعد التصنيف العالمية مثل Scopus وClarivate.

وأشار الدكتور محمد جمعة إلى أن الورشة استعرضت معايير تصنيف المجلات وفق "معامل التأثير العربي"، وآليات تطبيقه ودوره في تحسين تصنيف الجامعات العربية، كما أوضحت الفروق بينه وبين أنظمة التصنيف العالمية مثل Scopus وClarivate، مع التركيز على أهمية دور هيئات التحرير في رفع تصنيف المجلات العلمية وتطوير معايير النشر بها.

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