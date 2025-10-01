الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط والسفير الإسباني يفتتحان المعرض الفوتوغرافي مدينة الزهراء

المعرض الفوتوغرافي
المعرض الفوتوغرافي "مدينة الزهراء بجامعة أسيوط، فيتو

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والسيدة كريستينا فرايلي، القائم بأعمال السفير الإسباني بالقاهرة، المعرض الفوتوغرافي "مدينة الزهراء.. المدينة المشرقة"، الذي تنظمه الجامعة يومي 1 – 2 أكتوبر 2025 بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، ضمن فعاليات القمة المصرية الإسبانية الثالثة للرعاية الحرجة.

 

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات الجامعية والعلمية، من بينهم: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبيد الله، رئيس وحدة الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، إلى جانب البروفيسور فرناندو سواريز سيبمان، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الإسبانية لطب الحالات الحرجة، والبروفيسور أوسكار بينوليز، نائب رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الإسبانية لأطباء الرعاية الحرجة، والدكتورة عالية عبد الفتاح، نائب رئيس الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة.

 

24 عمل ولوحة فوتوغرافية بعدسة الفنان الإسباني رافائيل كارمونا

 

وخلال جولته في المعرض، اطلع رئيس جامعة أسيوط على محتوياته التي تضم 24 لوحة فوتوغرافية بعدسة الفنان الإسباني رافائيل كارمونا، والتي تُبرز الملامح التاريخية والمعمارية والجمالية لمدينة الزهراء في قرطبة بالأندلس، التي أسسها الخليفة الأموي عبدالرحمن الثالث، وتُعد من أبرز الشواهد على عظمة التراث الإسلامي في إسبانيا، مستمعًا لشرح مفصل من السيدة كريستينا فرايلي.

 

جماليات العمارة الإسلامية وروعة الفن الأندلسي

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بما عكسه المعرض من جماليات العمارة الإسلامية وروعة الفن الأندلسي، مؤكدًا أن الحدث يوفر فرصة مميزة لطلاب الجامعة وأعضاء مجتمعها الأكاديمي للتعرف عن قرب على التراث الإنساني المشترك، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في توسيع آفاق المعرفة الثقافية للأجيال الجديدة.

 

وأشار المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط لا تقتصر رسالتها على الجانب الأكاديمي والعلمي فحسب، بل تسعى أيضًا لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف شعوب العالم، بما يعزز قيم الحوار والتفاهم المشترك ويغني الوعي الثقافي لدى الطلاب.

انطلاق القمة المصرية الإسبانية الثالثة لطب الحالات الحرجة بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تنظم يوما توظيفيا لإتاحة فرص عمل لطلاب كلية التجارة

 

ومن جانبها، أعربت السيدة كريستينا فرايلي عن سعادتها بالتعاون مع جامعة أسيوط في تنظيم المعرض الفني والثقافي، مشيرةً إلى أن مدينة الزهراء تمثل رمزًا للتعايش الحضاري بين الثقافات، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإسباني، مؤكدةً حرص السفارة الإسبانية بالقاهرة على دعم الفعاليات التي تعزز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط أكتوبر 2025 الحالات الحرجة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدراسات العليا السفارة الأسبانية السفير الإسباني السفارة الاسبانية بالقاهرة طب الحالات الحرجة محافظة اسيوط وحدة الحالات الحرجة

مواد متعلقة

انطلاق القمة المصرية الإسبانية الثالثة لطب الحالات الحرجة بجامعة أسيوط

أسيوط: مجازاة معلم بخصم 15 يوما لتغيبه وإحالة مدير ووكيل مدرسة للشئون القانونية

البابا تواضروس ومحافظ أسيوط يدشنان كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق (فيديو)

ضبط 7 أطنان سولار معبأة داخل تنكات بمخزن قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

البابا تواضروس يلتقي شعب كاتدرائية القديس المشرقي في أولى محطات زيارته لأسيوط (صور)

نوعان من الطوب المازيكو، محافظ أسيوط يشيد بابتكار محلي يختصر الوقت ويخفض التكاليف

تعليم أسيوط يوضح حقيقة فيديو هروب طلاب من أعلى سور مدرسة

لعدم دمغ الموازين، تحرير 9 محاضر في حملة على محلات الذهب بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads