جامعة أسيوط والسفير الإسباني يفتتحان المعرض الفوتوغرافي مدينة الزهراء

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والسيدة كريستينا فرايلي، القائم بأعمال السفير الإسباني بالقاهرة، المعرض الفوتوغرافي "مدينة الزهراء.. المدينة المشرقة"، الذي تنظمه الجامعة يومي 1 – 2 أكتوبر 2025 بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، ضمن فعاليات القمة المصرية الإسبانية الثالثة للرعاية الحرجة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات الجامعية والعلمية، من بينهم: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبيد الله، رئيس وحدة الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، إلى جانب البروفيسور فرناندو سواريز سيبمان، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الإسبانية لطب الحالات الحرجة، والبروفيسور أوسكار بينوليز، نائب رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الإسبانية لأطباء الرعاية الحرجة، والدكتورة عالية عبد الفتاح، نائب رئيس الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة.

24 عمل ولوحة فوتوغرافية بعدسة الفنان الإسباني رافائيل كارمونا

وخلال جولته في المعرض، اطلع رئيس جامعة أسيوط على محتوياته التي تضم 24 لوحة فوتوغرافية بعدسة الفنان الإسباني رافائيل كارمونا، والتي تُبرز الملامح التاريخية والمعمارية والجمالية لمدينة الزهراء في قرطبة بالأندلس، التي أسسها الخليفة الأموي عبدالرحمن الثالث، وتُعد من أبرز الشواهد على عظمة التراث الإسلامي في إسبانيا، مستمعًا لشرح مفصل من السيدة كريستينا فرايلي.

جماليات العمارة الإسلامية وروعة الفن الأندلسي

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بما عكسه المعرض من جماليات العمارة الإسلامية وروعة الفن الأندلسي، مؤكدًا أن الحدث يوفر فرصة مميزة لطلاب الجامعة وأعضاء مجتمعها الأكاديمي للتعرف عن قرب على التراث الإنساني المشترك، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في توسيع آفاق المعرفة الثقافية للأجيال الجديدة.

وأشار المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط لا تقتصر رسالتها على الجانب الأكاديمي والعلمي فحسب، بل تسعى أيضًا لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع مختلف شعوب العالم، بما يعزز قيم الحوار والتفاهم المشترك ويغني الوعي الثقافي لدى الطلاب.

ومن جانبها، أعربت السيدة كريستينا فرايلي عن سعادتها بالتعاون مع جامعة أسيوط في تنظيم المعرض الفني والثقافي، مشيرةً إلى أن مدينة الزهراء تمثل رمزًا للتعايش الحضاري بين الثقافات، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإسباني، مؤكدةً حرص السفارة الإسبانية بالقاهرة على دعم الفعاليات التي تعزز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

