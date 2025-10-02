الخميس 02 أكتوبر 2025
سفير التشيك وزوجته يزوران دير المحرق بالقوصية ضمن جولته في أسيوط (صور)

زار إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، يرافقه حرمه، ولوسي شنبتيانكوفا المستشارة الثقافية بالسفارة، دير المحرق بمركز القوصية بأسيوط، أحد أبرز المعالم الدينية والأثرية بالمحافظة، وإحدى محطات مسار العائلة المقدسة، وذلك على هامش زيارتهم لأسيوط لحضور ختام مشروع تدريبي لإحدى الجمعيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الهادف إلى دعم الفتيات وذوي الهمم والعاملين بالمهن الصغيرة وتعزيز فرص التأهيل والتشغيل.

 

السفير التشيكي يزور الدير المحرق بأسيوط 

 

رافق السفير التشيكي خلال زيارته إلى الدير بأسيوط كل من الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين، حيث استمع إلى عرض حول التاريخ الأثري للدير، كما التقط الصور التذكارية مع الآباء الرهبان والقيادات التنفيذية والأمنية بالقوصية.

 

 

وفي هذا السياق أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تزخر بالعديد من المعالم التاريخية والدينية التي تجسد حضارات متعددة، مشيرًا إلى وجود محطتين بارزتين في مسار العائلة المقدسة هما دير السيدة العذراء بجبل درنكة والدير المحرق بالقوصية.

 وأضاف أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإقبال السياحي، مشددًا على أن مصر بلد الأمن والأمان وتفتح أبوابها أمام الزوار طوال العام.

 

كان محافظ أسيوط كان قد استقبل السفير إيفان يوكل والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة أمس، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتدريب الشباب، إضافة إلى مشروعات إعادة تدوير الأجهزة الطبية والإلكترونية لخدمة الأنشطة التنموية.

محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث أوجه التعاون (صور)

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير التشيك

 

جدير بالذكر أن دير المحرق بمحافظة أسيوط يقع على بعد 12 كيلومترًا غرب مدينة القوصية، وعلى مسافة 327 كيلومترًا جنوب القاهرة، و48 كيلومترًا شمال مدينة أسيوط.

