محافظ أسيوط: إنشاء أسواق حضارية تستوعب الباعة الجائلين

إنشاء أسواق حضارية
إنشاء أسواق حضارية جديدة مزودة بنظام "الباكيات" بأبنوب، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات الإشغالات بالمراكز والأحياء لرفع كافة التعديات على حرم الطريق العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية للمركبات والمشاة، وإعادة الانضباط للشارع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، نفذت حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية والباعة الجائلين، خاصة بمحيط سور الإدارة التعليمية ومدرسة الناصرية بشارع التحرير، حيث تم إلزام المخالفين بحدود محالهم ومنع فرش البضائع بالطريق العام، بهدف تنظيم بيئة العمل للباعة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وشاركت في الحملة إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات والكهرباء، تحت إشراف نائبي رئيس المركز ناصر سالم وعبدالعظيم كحلاوي، وبالاستعانة بالمعدات والسيارات الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية.

إنشاء أسواق حضارية جديدة مزودة بنظام "الباكيات

وأشار محافظ أسيوط إلى بدء تنفيذ إنشاء أسواق حضارية جديدة مزودة بنظام "الباكيات"، تستوعب الباعة الجائلين وتوفر لهم أماكن مخصصة لممارسة نشاطهم بشكل منظم، بما يساهم في القضاء على العشوائيات وتقديم خدمات أكثر كفاءة مشددًا على أن تحرير المحاضر الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين هو السبيل لردع أي محاولات للعودة إلى الممارسات غير الحضارية، حفاظًا على المظهر العام وتيسير حركة المرور وسير المواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين (صور)

محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضري الجديد بنادي الشبان المسلمين تمهيدًا لافتتاحه (صور)

ولفت محافظ أسيوط إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، بجانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

