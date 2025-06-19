جامعة أسيوط تحصد المركز 75 عالميًّا في علوم البوليمرات وتتقدم في 16 تخصصا علميا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق الجامعة لإنجاز دولي جديد بإدراجها في تصنيف US News Subject لعام 2025 ضمن 16 تخصصًا علميًّا عالميًّا، وهو ما يعكس تميز الجامعة الأكاديمي والبحثي وريادتها المتصاعدة على الساحة الدولية.

وأعرب الدكتور المنشاوي عن فخره واعتزازه بظهور جامعة أسيوط في هذا التصنيف المرموق، حيث تم إدراجها للمرة الأولى في 15 تخصصًا علميًّا، بالإضافة إلى تخصص الرياضيات الذي يُدرج لأول مرة، مما يُعد تتويجًا للجهود المستمرة في دعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الأكاديمية بالجامعة.

جامعة أسيوط تحصد المركز 75 عالميًا في علوم البوليمرات

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم جامعة أسيوط في عدد من التخصصات العلمية، حيث جاءت في المركز 75 عالميًّا في علوم البوليمرات، والمركز 123 في علم الأدوية والسموم، والمركز 128 في الرياضيات، والمركز 170 في الكيمياء، والمركز 199 في الطاقة والوقود، والمركز 211 في علم النبات والحيوان، والمركز 284 في العلوم الزراعية، والمركز 267 في الكيمياء الفيزيائية، والمركز 267 في العلوم الهندسية، والمركز 380 في علم الأحياء والكيمياء الحيوية، والمركز 322 في علم المواد، والمركز 389 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمركز 455 في الفيزياء، والمركز 615 في العلوم البيئية، والمركز 687 في المجال الطبي، والمركز 758 في علوم الحاسب الآلي، وذلك من بين 2551 جامعة تم إدراجها ضمن التصنيف هذا العام.

وأضاف الدكتور المنشاوي أن هذا التميز يعكس الجهود المبذولة من قبل جامعة أسيوط في دعم الباحثين، وتشجيع النشر في المجلات الدولية ذات التأثير المرتفع، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية والبنية التحتية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف US News يُعد من التصنيفات العالمية المرموقة، ويستند إلى معايير دقيقة تعتمد على النجاح الأكاديمي للجامعات، منها السمعة المحلية والدولية، وعدد الأبحاث المنشورة سنويًا وتأثيرها، ومعدلات التعاون الدولي، وعدد درجات الدكتوراه الممنوحة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة أسيوط، إن هذا التقدم النوعي هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة تتبناها الجامعة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، ونتيجة مباشرة للدعم المستمر المقدم للباحثين.

وأوضح أن التصنيف الأمريكي يستند إلى مؤشرات دقيقة تشمل السمعة البحثية، ومعدل الاستشهادات، وجودة الأبحاث المنشورة، والتعاون الدولي، مما يؤكد أن ما حققته الجامعة من نتائج مشرفة يعكس تطورًا نوعيًا في منظومة البحث العلمي، ويُسهم في تعزيز حضور جامعة أسيوط عالميًا وترسيخ مكانتها في التصنيفات الدولية الرائدة.

كما أكد الدكتور عمرو أبو فدان، نائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، أن إدراج تخصصات جديدة مثل الرياضيات، والتقدم الملحوظ في مجالات الكيمياء، وعلوم المواد، وعلم النبات والحيوان، والكيمياء الحيوية، وهندسة الإلكترونيات، يعكس مدى التطور الذي تشهده الجامعة في أدائها الأكاديمي والبحثي.

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