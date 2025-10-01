أسيوط: مجازاة معلم بخصم 15 يوما لتغيبه وإحالة مدير ووكيل مدرسة للشئون القانونية

قرر محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مجازاة معلم بمدرسة صدفا للتعليم الأساسى بخصم 15 يوما، وإحالته للشؤون القانونية لتركه عمله بدون إذن وترك الفصل بدون معلم خلال اليوم الدراسى.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إحالة مدير المدرسة والقيادة الثانية للمرحلة الإعدادية، والإشراف اليومي لذات المرحلة للشئون القانونية والتوصية بتغليظ العقوبة للإهمال الشديد بالمدرسة، وعدم انتظام الفصول وسوء حالة النظافة بها؛ مما أدى إلى وجود حالة من عدم الانضباط المدرسى، وذلك بالمخالفة للائحة الانضباط المدرسى.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الأربعاء لتفقد بعض مدارس إدارة صدفا التعليمية.

وكيل الوزارة يرصد غياب مدير مدرسة وعدم نظافة المدرسة

وقد بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة مفاجئة لمدرسة صدفا للتعليم الأساسى بأسيوط والتى تتكون من 15 فصلا للمرحلة الإعدادية و10 فصول للمرحلة الابتدائية وتبين غياب مدير المدرسة وعدم نظافة المدرسة وعدم انضباط الإشراف اليومى للمرحلة الإعدادية، ويتفقد الفصول تبين وجود تشققات فى زجاج أحد الفصول وتراكم بعض المقاعد غير المستغلة وتشقق فى سبورة خشبية بأحد الفصول دون عمل إصلاح لها وعدم وجود قائمة بأسماء الطلاب بأحد الفصول، فضلا عن تلاحظ وجود فصل بالصف الأول الإعدادى بدون معلم بالحصة الرابعة خلال اليوم الدراسى، وبالفحص تبين ترك معلم دراسات اجتماعية لعمله بدون إذن.

وعلى الفور تم استدعاء الشئون القانونية والمتابعة الميدانية بإدارة صدفا التعليمية، وقرر وكيل الوزارة مجازاة المعلم الذى ترك عمله بعقوبة 15 يوما، وإحالته للشئون القانونية وإحالة مدير المدرسة ووكيل المرحلة الاعدادية والإشراف اليومى لنفس المرحلة للشؤون القانونية مع التوصية بتشديد العقوبة لتسببهم في الأعمال وعدم الانضباط خلال اليوم الدراسى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة لكافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة، وتنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق الانضباط داخل كافة إدارات ومدارس المحافظة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، مشيرا إلى تكثيف اعمال المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومفاجئة لكافة الإدارات التعليمية والمدارس لتحقيق الانضباط والحرص على انتظام العملية التعليمية.

