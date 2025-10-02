من 50 إلى 800 جنيه.. أسعار بطاقات الرقم القومي.. خدمة الاستلام الفوري "الأعلى".. مراكز ثابتة ومتنقلة وفي المولات التجارية.. وهذه الأوراق المطلوبة

خدمات السجل المدني، استخراج بطاقة الرقم القومي، مكاتب الأحوال المدنية، مولات تجارية، أسعار البطاقة، تجديد الرقم القومي، بطاقة الرقم القومي فورية، بطاقة رقم قومي VIP، تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ؛ وزارة الداخلية الممثلة فى قطاع الأحوال المدنية، عملت على تقديم خدمات السجل المدني داخل العديد من المولات التجارية الكبرى، لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل شهادات الميلاد، الوفاة، القيد العائلي، والقسائم الزوجية والطلاق؛ لتخفيف الأعباء على المكاتب الرئيسية فضلا عن تبسيط وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وترصد" فيتو" خريطة المولات التى تقدم الخدمات والأسعار والأوراق المطلوبة.

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي حسب نوع الخدمة المطلوبة:

استمارة عادية: 50 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا.

استمارة عاجلة: 125 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

استمارة فئة خاصة: 175 جنيهًا، يتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

استمارة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا، يتم استلام البطاقة خلال 30 دقيقة.

استمارة فورية: 800 جنيه، يتم استلام البطاقة فورًا

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة التجديد).

صورة من شهادة الميلاد المميكنة (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

مستند يثبت محل الإقامة (مثل عقد إيجار أو تمليك موثق أو إيصال مرافق حديث).

مستند يثبت المهنة (مثل خطاب عمل مختوم أو شهادة من جهة العمل).

استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي.

مواعيد العمل السجل المدنى فى المولات التجارية

تعمل مكاتب السجل المدني داخل المولات التجارية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

المولات التجارية التي تقدم خدمات السجل المدني فى مصر

تشمل المولات التي توفر هذه الخدمات:

سيتي ستارز – مدينة نصر

جنينة مول – مدينة نصر

مكسيم مول – التجمع الخامس

أفينيو مول – الرحاب

سيتي سنتر ألماظة – طريق القاهرة السويس

تاون سنتر – السلام

جولف سيتي مول – العبور

إيير مول – مطار القاهرة الدولي

سيتي سنتر المعادي – كارفور

مول العرب – الشيخ زايد

مول مصر – 6 أكتوبر

داندي مول – طريق القاهرة الإسكندرية

مول الحصري – 6 أكتوبر

مول كارفور – الإسكندرية

مول طنطا

مول العروبة – كارفور طنطا

سيتي سنتر الغردقة – كارفور الغردقة

مول الندى

مميزات الخدمة في المولات التجارية

سهولة الوصول: لا حاجة للتوجه إلى السجل المدني التقليدي.

سرعة الإنجاز: يمكن استلام البطاقة في نفس اليوم أو خلال 24 ساعة.

ساعات عمل مرنة: تعمل معظم المكاتب حتى الساعة 9 مساءً، بما في ذلك يوم الجمعة.

بدون التقيد بمحل الإقامة: يمكن لأي مواطن استخراج البطاقة من أقرب مول يقدم الخدمة

كما يمكن تقدم كافة خدمات مكاتب الأحوال المدنية داخل المولات التجارية من بينها شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، شهادة طلاق، شهادة قيد عائلى، شهادة الزواج، وثائق مترجمة أحيانا.

أسعار الخدمات المميزة بالسجل المدنى فى المولات

استخراج شهادة ميلاد: 80 جنيه.

استخراج شهادة وفاة:80 جنيه.

استخراج وثيقة زواج: 80 جنيه.

استخراج وثيقة طلاق: 80 جنيه.

استخراج قيد عائلي: 80 جنيه.

استخراج وثائق مترجمة لغة أجنبية: 175 جنيه.

