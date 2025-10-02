إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب الحادث.

