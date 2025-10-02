الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة 4 عمال في حادث تصادم أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن إصابة 9 أشخاص في حادث الطريق الصحراوي الغربى الطريق الصحراوي الصحراوي الغربي انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالطريق الصحراوي الغربي

مواد متعلقة

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء عملات أجنبية بأقل من سعرها بسبب حريق سنترال رمسيس

الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبط سائق ربع نقل زود سيارته بالوقود وفر هاربا دون سداد قيمته بالشرقية

القبض على 3 أشخاص لممارستم أعمال البلطجة وترويج المخدرات بالإسكندرية

كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين

الداخلية تكشف تفاصيل تعطل سيارة على شريط السكة الحديد بمطروح

وزراء الداخلية العرب: خطة لمواجهة الجرائم المرتكبة بالذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

بعد زحف السحب قرب الحدود المصرية، الأرصاد تحذر هذه المدن من أمطار وشيكة

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

بورصة كوريا الجنوبية تقفز لأعلى مستوى بعد الشراكة مع OpenAI

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads