25 % من الرجال يصابون به بعمر 50 عاما، نصائح للوقاية من تضخم البروستاتا قبل فوات الأوان

مع تقدم الرجال في العمر، تبدأ البروستاتا تلك الغدة الصغيرة بحجم حبة الجوز والموجودة أسفل المثانة بالتضخم، وهي حالة تعرف طبيًا باسم "تضخم البروستاتا الحميد" (BPH).

وعلى الرغم من أن "حميد" قد توحي بعدم الخطورة، فإن تأثيراتها اليومية قد تكون مزعجة ومؤثرة بشكل كبير على جودة الحياة.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن 25% من الرجال يصابون بتضخم البروستاتا عند بلوغهم سن الخمسين، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، ما يجعل الوقاية والتدخل المبكر مسألة ضرورية، وفق ما نشر على Times of india.

تضخم البروستاتا: انتشار متزايد مع التقدم في السن

بحسب الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، تؤكد البيانات أن واحدًا من كل أربعة رجال في الخمسينيات من العمر يعاني من تضخم البروستاتا، بينما تزيد النسبة لتتجاوز 50% عند سن الستين، وتستمر في الارتفاع بعد ذلك.

أما المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فيشير إلى أن 5-6% من الرجال في الأربعينيات من العمر يعانون من هذه الحالة، لكن الرقم يرتفع إلى ما بين 29-33% بين من تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر، وتدعو لزيادة الوعي بضرورة الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي للوقاية من هذه الحالة أو تأخير ظهورها.

الأعراض: علامات لا يجب تجاهلها

مع تضخم البروستاتا، يزداد الضغط على مجرى البول، مما يُعيق تدفق البول الطبيعي ويؤدي إلى أعراض مزعجة قد تشمل:

الحاجة المتكررة للتبول، خاصة أثناء الليل (التبول الليلي).

ضعف تدفق البول أو تقطعه.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل.

الحاجة الملحة والمفاجئة للتبول.



ورغم أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، فإنها تُشكل عبئًا يوميًّا لا يُستهان به، خاصة حين تتسبب في اضطرابات النوم وتؤثر في التركيز والراحة خلال اليوم.

تبرز أهمية استشارة الطبيب عند ملاحظة أي من هذه العلامات، لتحديد العلاج الأنسب قبل أن تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى مضاعفات مثل احتباس البول أو العدوى.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

التقدم في العمر العامل الأهم، لكن الاستعداد الوراثي يلعب دورًا كبيرًا أيضًا.

إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى يعاني من مشاكل في البروستاتا، فإن خطر الإصابة يرتفع بشكل واضح

كما أن نمط الحياة يؤثر بشكل كبير، فالسمنة، والسكري، وأمراض القلب، وقلة الحركة، والأنظمة الغذائية غير المتوازنة تساهم جميعها في تفاقم احتمالية الإصابة. ويُضاف إلى ذلك تأثير التغيرات الهرمونية الطبيعية المصاحبة للشيخوخة، والتي تؤدي إلى تحفيز تضخم البروستاتا.

كيف يمكن الوقاية من تضخم البروستاتا

رغم أن تضخم البروستاتا لا يمكن علاجه بشكل نهائي، فإن الوقاية منه ممكنة إلى حد كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي، يُفضل أن يبدأ في مراحل مبكرة من الحياة. وتشمل الإجراءات الوقائية:

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تحسين الدورة الدموية، وتعزز توازن الهرمونات، وتُقلل من مقاومة الإنسولين التي تُسهم في تضخم البروستاتا.

اتباع نظام غذائي متوازن: الإكثار من الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة. العناصر الغنية بمضادات الأكسدة مثل الطماطم والتوت والخضروات الورقية تُقلل من الالتهابات وتحمي صحة البروستاتا.

الدهون الصحية: أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات تُساهم في دعم صحة البروستاتا.

تقليل استهلاك الكافيين والكحول: لأنهما قد يزيدان من تهيج المثانة وتفاقم الأعراض البولية.

تجنب تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم: للحد من التبول الليلي.

إدارة التوتر والنوم الكافي: لضمان توازن هرموني صحي، والذي يلعب دورًا في الوقاية.

ولا يمكن إغفال الدور الكبير للتغذية السليمة. فالغذاء ليس مجرد مصدر للطاقة، بل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحماية البروستاتا.

تشير الأبحاث إلى أن الأغذية الغنية بالمواد الكيميائية النباتية، مثل الليكوبين (الموجود في الطماطم) والإيزوفلافونات (الموجودة في فول الصويا)، تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة البروستاتا. كما أن تقليل الملح والسكريات المضافة يساهم في تحسين الأداء العام للجسم، ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة التي تُفاقم مشاكل البروستاتا.

الفحوصات الطبية: ضرورة لا رفاهية

رغم أهمية نمط الحياة الصحي، فيجب ألا تُغني هذه الممارسات عن الفحوصات الطبية المنتظمة.

ينصح الأطباء الرجال ممن تجاوزوا الخمسين بضرورة إجراء فحص دوري لصحة البروستاتا، حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض.

تشمل الفحوصات:

اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) في الدم.

الفحص الشرجي الرقمي (DRE) للتحقق من حجم البروستاتا والكشف عن أية تغيرات غير طبيعية.



هذه الفحوصات لا تمكن فقط من الكشف المبكر عن تضخم البروستاتا، بل تساهم أيضا في اكتشاف سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، حينما يكون قابلا للعلاج بدرجة أكبر.

