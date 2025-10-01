هل يتم غلق المدارس بدعوى انتشار مرض اليد والقدم والفم؟ الصحة تجيب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار غلق المدارس بدعوى انتشار مرض اليد والقدم والفم هو إجراء غير صحيح من الناحية الطبية ولا توصيات عالمية بإغلاق المدارس، ناهيك عن أن ذلك ليس من تخصص وزارة الصحة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المرض المشار إليه ليس فيروسًا محددًا باسم HFMD، وإنما هو مجموعة من الأعراض، مؤكدًا أن أغلب الحالات تشفى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي أو الحصول على أدوية.

وأوضح أنه لا توجد أي توصيات عالمية صادرة بشأن إغلاق المدارس بسبب هذا المرض، مشددًا على أن التعامل معه يتم وفقًا للإجراءات الصحية المعتادة، مع التأكيد على أنه لا يمثل خطرًا يستدعي قرارات استثنائية مثل الغلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.