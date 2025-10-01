الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

هل يتم غلق المدارس بدعوى انتشار مرض اليد والقدم والفم؟ الصحة تجيب

مرض اليد، فيتو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار غلق المدارس بدعوى انتشار مرض اليد والقدم والفم هو إجراء غير صحيح من الناحية الطبية ولا توصيات عالمية بإغلاق المدارس، ناهيك عن أن ذلك ليس من تخصص وزارة الصحة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المرض المشار إليه ليس فيروسًا محددًا باسم HFMD، وإنما هو مجموعة من الأعراض، مؤكدًا أن أغلب الحالات تشفى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي أو الحصول على أدوية.

وأوضح أنه لا توجد أي توصيات عالمية صادرة بشأن إغلاق المدارس بسبب هذا المرض، مشددًا على أن التعامل معه يتم وفقًا للإجراءات الصحية المعتادة، مع التأكيد على أنه لا يمثل خطرًا يستدعي قرارات استثنائية مثل الغلق.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة مرض اليد والقدم والفم

