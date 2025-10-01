الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم لعام 2026

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2026، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2025، على أن تبدأ الاستفادة اعتبارًا من أول يناير 2026.

ويأتي فتح باب الاشتراك هذا العام متزامنًا مع مرور 40 عامًا على تأسيس مشروع العلاج، الذي يعد أحد أبرز مشروعات الاتحاد لخدمة الأعضاء وأسرهم.

الأوراق المطلوبة للاشتراك لأول مرة:
• صورة كارنيه النقابة.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (إيصال أو بيان خصم من الراتب للعاملين بالحكومة).
• صورة شخصية حديثة (يُستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات).
• إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها.
• بيان بالمستفيدين من المعاش من إدارة المعاشات بالاتحاد.
• صورة كارنيه الكلية للأبناء فوق 18 عامًا، مع إقرار بعدم الزواج للبنات.

ويتم التجديد للعضو الأصلي بدون أوراق، مع الالتزام بسداد اشتراك النقابة عن عام 2025 لجميع الأعضاء.

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

وزارة الصحة تطمئن أولياء الأمور بعد إصابة 4 طلاب بفيروس HFMD

وأكد الاتحاد أن كافة الاستفسارات متاحة عبر الخط الساخن 15603

اتحاد نقابات المهن الطبية اتحاد المهن الطبية أعضاء إتحاد المهن الطبية الأوراق المطلوبة بطاقة الرقم القومى نقابات المهن الطبية مشروع العلاج كارنيه النقابة

