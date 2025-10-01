اليوم، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم لعام 2026

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2026، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2025، على أن تبدأ الاستفادة اعتبارًا من أول يناير 2026.

ويأتي فتح باب الاشتراك هذا العام متزامنًا مع مرور 40 عامًا على تأسيس مشروع العلاج، الذي يعد أحد أبرز مشروعات الاتحاد لخدمة الأعضاء وأسرهم.

الأوراق المطلوبة للاشتراك لأول مرة:

• صورة كارنيه النقابة.

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (إيصال أو بيان خصم من الراتب للعاملين بالحكومة).

• صورة شخصية حديثة (يُستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات).

• إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها.

• بيان بالمستفيدين من المعاش من إدارة المعاشات بالاتحاد.

• صورة كارنيه الكلية للأبناء فوق 18 عامًا، مع إقرار بعدم الزواج للبنات.

ويتم التجديد للعضو الأصلي بدون أوراق، مع الالتزام بسداد اشتراك النقابة عن عام 2025 لجميع الأعضاء.

وأكد الاتحاد أن كافة الاستفسارات متاحة عبر الخط الساخن 15603

