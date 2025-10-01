فريق طبي بمستشفى ملوي التخصصي ينقذ حياة طفل ابتلع أحجارا وزلطا

أعلنت وزارة الصحة عن إجراء الفريق الطبي بمستشفى ملوي التخصصي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا، تدخلا جراحيا ناجحا لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد تعرضه لحالة انسداد معوي نادرة نتيجة ابتلاع كميات من الأحجار والزلط.

انتفاخ شديد بالبطن

وقالت وزارة الصحة إن حالة الطفل استدعت نقله إلى المستشفى وهو يعاني من انتفاخ شديد بالبطن وألم مستمر، مع امتناعه عن تناول الطعام لمدة تجاوزت 5 أيام.

وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبيّن وجود أجسام غريبة منتشرة داخل الأمعاء، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

إجراء عملية استكشاف دقيقة كشفت عن وجود كميات من الأحجار والزلط داخل الأمعاء

أُدخل الطفل إلى غرفة العمليات تحت تأثير التخدير الكلي، وتم إجراء عملية استكشاف دقيقة كشفت عن وجود كميات من الأحجار والزلط داخل الأمعاء، مما تسبب في انسداد معوي كامل.

وقد نجح الفريق الطبي في تفريغ الأمعاء من كافة المحتويات الغريبة، وإنقاذ حياة الطفل.

أوضح الأطباء أن هذه الحالة تصنف ضمن الحالات النادرة، حيث يعاني الطفل من اضطراب سلوكي يعرف بـ"شهوة ابتلاع الأجسام الغريبة" (Pica)، والذي يتطلب متابعة طبية ونفسية لاحقة.

وأكدت إدارة المستشفى أن حالة الطفل الآن جيدة ومستقرة، موجهة الشكر والتقدير للفريق الطبي من أطباء الجراحة والتخدير والتمريض، الذين ساهموا في هذا النجاح الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.