الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فريق طبي بمستشفى ملوي التخصصي ينقذ حياة طفل ابتلع أحجارا وزلطا

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن إجراء الفريق الطبي بمستشفى ملوي التخصصي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا، تدخلا جراحيا ناجحا لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد تعرضه لحالة انسداد معوي نادرة نتيجة ابتلاع كميات من الأحجار والزلط.

انتفاخ شديد بالبطن

وقالت وزارة الصحة إن حالة الطفل استدعت نقله إلى المستشفى وهو يعاني من انتفاخ شديد بالبطن وألم مستمر، مع امتناعه عن تناول الطعام لمدة تجاوزت 5 أيام. 

وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبيّن وجود أجسام غريبة منتشرة داخل الأمعاء، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

إجراء عملية استكشاف دقيقة كشفت عن وجود كميات من الأحجار والزلط داخل الأمعاء

أُدخل الطفل إلى غرفة العمليات تحت تأثير التخدير الكلي، وتم إجراء عملية استكشاف دقيقة كشفت عن وجود كميات من الأحجار والزلط داخل الأمعاء، مما تسبب في انسداد معوي كامل. 

وقد نجح الفريق الطبي في تفريغ الأمعاء من كافة المحتويات الغريبة، وإنقاذ حياة الطفل.

الصحة: إغلاق 19 مركزًا لعلاج الإدمان في الإسماعيلية

وزارة الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة قيمتها 105 ملايين جنيه

أوضح الأطباء أن هذه الحالة تصنف ضمن الحالات النادرة، حيث يعاني الطفل من اضطراب سلوكي يعرف بـ"شهوة ابتلاع الأجسام الغريبة" (Pica)، والذي يتطلب متابعة طبية ونفسية لاحقة.

وأكدت إدارة المستشفى أن حالة الطفل الآن جيدة ومستقرة، موجهة الشكر والتقدير للفريق الطبي من أطباء الجراحة والتخدير والتمريض، الذين ساهموا في هذا النجاح الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراء الفحوصات الطبية التدخل الجراحي الصحة بمحافظة المنيا غرفة العمليات دعم مستشفيات الشرقية مستشفيات الشرقية مستشفى ملوى التخصصي مديرية الصحة بمحافظة المنيا وزارة الصحة وزارة الصحة تدعم مستشفيات الشرقية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

الصحة: إغلاق 19 مركزًا لعلاج الإدمان في الإسماعيلية

نائب وزير الصحة يتفقد صحة غرب الجامعات ويصرف مكافأة للعاملين تقديرًا لأدائهم المتميز

7 قرارات لاتحاد المهن الطبية: أبرزها رفع الحد الأقصى للتغطية لـ 55 ألف جنيه

اليوم، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم لعام 2026

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة فيروس “سي” وتطبيق التأمين الصحي الشامل

"الرعاية الصحية" تفوز بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية

الأكثر قراءة

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads