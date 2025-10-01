الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إغلاق 19 مركزًا لعلاج الإدمان في الإسماعيلية

المراكز المخالفة
المراكز المخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 19 مركزًا غير مرخصين لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظة الإسماعيلية، بسبب مخالفاتهم للاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية سلامة المواطنين.

 

حملة موسعة أسفرت عن رصد وضبط 19 منشأة مخالفة 


أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن رصد وضبط 19 منشأة مخالفة في مركزي الإسماعيلية وأبو صوير.

وأوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن الحملة استهدفت مراكز سفيان الأصيل، الهداية، الأمل، وايت هاوس، جذور، الحرية، التغيير، طريق التعافي، وان واي، بداية، الشفا، دار النور بالضبعية، دار النور بكوبري السماكين، الحكمة، ولولو، وتبين أن هذه المراكز تخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير مكافحة العدوى، وتجاهلها لقانون البيئة، وعدم اتخاذها الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

نائب وزير الصحة يتفقد صحة غرب الجامعات ويصرف مكافأة للعاملين تقديرًا لأدائهم المتميز

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز لحماية المرضى وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة. 

وشدد على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة العلاج الحر ادارة العلاج الاشتراطات الصحية والقانونية الصحة والسكان الصحة النفسية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في محافظة الإسماعيلية فيروس HFMD علي

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يتفقد صحة غرب الجامعات ويصرف مكافأة للعاملين تقديرًا لأدائهم المتميز

7 قرارات لاتحاد المهن الطبية: أبرزها رفع الحد الأقصى للتغطية لـ 55 ألف جنيه

اليوم، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم لعام 2026

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة فيروس “سي” وتطبيق التأمين الصحي الشامل

"الرعاية الصحية" تفوز بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية

تؤذي القلب، أطعمة نتناولها يوميا تتسبب في القاتل الصامت

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

الأكثر قراءة

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads