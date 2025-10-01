هيئة الدواء تحذر من غش تجاري بمستحضر "Xilone" شراب للأطفال

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة من مستحضر Xilone forte syrup 100ml، رقم التشغيلة 5521028، وذلك ضمن جهود الهيئة في مراقبة سوق الدواء وضمان وصول مستحضرات آمنة وفعالة للمواطنين.

وجود عبوات مقلدة تم رصدها في السوق المحلي

وأفادت الشركة المنتجة للمستحضر بوجود عبوات مقلدة تم رصدها في السوق المحلي، ما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة تمثلت في وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد داخل الأسواق.

دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى توخي الحذر، وتنصح باتباع الإجراءات التالية في حال الشك في صلاحية المستحضر أو أصالته الرجوع إلى أقرب صيدلي مختص للتحقق من العبوة والتواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301.



كما تهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالتنبيه الصادر، والتعاون لضمان سحب التشغيلات المقلدة من الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكدت أن هذا التنبيه يخص التشغيلات المحددة فقط ولا ينطبق على المستحضر بشكل عام.

ودواء زيلون Xilone يستخدم كمضاد للالتهابات والحساسية للأطفال، ويحتوي على المادة الفعالة ديكساميثازون (Dexamethasone)، وهي من فئة الكورتيكوستيرويدات وتستخدم لعلاج العديد من الحالات الطبية التي تتطلب تقليل الالتهاب أو تثبيط الاستجابة المناعية.

استخدامات دواء زيلون

تشمل الاستخدامات الشائعة لدواء زيلون (Xilone):

1. الحساسية الشديدة مثل الربو التحسسي أو التهاب الأنف التحسسي



2. أمراض الجلد الالتهابية مثل الإكزيما أو الصدفية



3. التهابات المفاصل مثل الروماتويد



4. اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن



5. أمراض المناعة الذاتية.

