هيئة الدواء: نهدف لتوفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة للمريض المصري

د.على الغمراوي، فيتو

قام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بزيارة تفقدية لمصنع شركة للصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جودة التصنيع الدوائي.

خلال الزيارة، اطلع رئيس الهيئة على خطوط الإنتاج الحديثة بالمصنع، والتي تشمل تصنيع المستحضرات البيولوجية والحيوية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، كما استعرض منظومة الرقابة الداخلية والتقنيات المطبقة لضمان سلامة المنتجات وفعاليتها، بما يتماشى مع متطلبات ممارسات التصنيع الجيد (GMP).

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الاستثمار في قطاع الدواء وتوطين تكنولوجيا الصناعات الدوائية المتقدمة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة للمريض المصري. 

كما أوضح أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والمساندة الفنية للمصانع الوطنية بما يضمن تطوير منظومة التصنيع الدوائي والارتقاء بها وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشاد الغمراوي بالمستوى التقني المتطور الذي حققته، معتبرًا أن هذه النماذج الصناعية تمثل دعامة رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية، وتسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء.

 

تقديم منتجات دوائية عالية الجودة تسهم في خدمة المريض

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل على تقديم منتجات دوائية عالية الجودة تسهم في خدمة المريض المصري ودعم الصناعة الوطنية.

حضر الزيارة من هيئة الدواء المصرية الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، د. امنية عبد الله مدير عام الادارة العامة للتفتيش على المصانع.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في دعم وتشجيع المبادرات والمشروعات الوطنية في مجال الصناعات الدوائية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدواء المصري إقليميًّا ودوليًّا، وضمان تحقيق الأمن الدوائي وتلبية احتياجات المريض المصري.

