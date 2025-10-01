الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

7 قرارات لاتحاد المهن الطبية: أبرزها رفع الحد الأقصى للتغطية لـ 55 ألف جنيه

اتحاد المهن الطبية،
اتحاد المهن الطبية، فيتو

بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم، أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين)، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تعزز الخدمات المقدمة للأعضاء وتخفف عنهم الأعباء.

رفع الحد الأقصى للتغطية العلاجية إلى 55 ألف جنيه بدلًا من 45 ألفًا

وجاءت أبرز القرارت لمجلس الاتحاد تشمل رفع الحد الأقصى للتغطية العلاجية إلى 55 ألف جنيه بدلًا من 45 ألفًا، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الماضي.


كما قرر تخفيض قيمة الاشتراك لأعضاء المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى 500 جنيه فقط، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

وشملت القرارات السماح باشتراك الابن بعد التخرج، والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك في أي مظلة تأمينية أخرى، وقبول اشتراك الأبناء الذكور من ذوي الهمم بشرط عدم العمل وإحضار بطاقة الخدمات المتكاملة، وشمول الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء الاتحاد، مع استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا الحاصلين على معاش من الاتحاد من قيمة الاشتراك.
 

الصحة تكشف حقيقة شائعة عدوى فيروس HFMD بين الأطفال

الصحة العالمية تحذر: كل 4 دقائق يصاب طفل بالسرطان

وأكد مجلس الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار التطوير المستمر لخدمات المشروع، وحرص الاتحاد على مواكبة احتياجات الأعضاء وأسرهم.

