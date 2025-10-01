الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

غش تجاري
غش تجاري

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور غش تجاري يحذر من وجود عبوات مقلدة لمستحضر "Iverzine 1% Lotion" بحجم 60 مل، تشغيلة رقم 251172.

غش تجاري في مستحضر لعلاج القمل

وأكدت الهيئة أن التحذير يأتي استنادًا إلى إفادة الشركة المنتجة، التي أفادت برصد عبوات مزيفة من المستحضر المتداول في الأسواق، مما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تشمل:

وقف تداول المستحضر المقلد.

ضبط وتحريز الكميات المغشوشة من الأسواق.

التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تتداول هذه العبوات.

تحذير من العبوات المقلدة

دعت هيئة الدواء المواطنين والصيادلة إلى توخي الحذر من العبوات المقلدة، وفي حال الاشتباه في أي عبوة، يجب التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن: 15301

أشارت أن هذا التحذير يخص فقط التشغيلة رقم 251172، ولا ينطبق على باقي التشغيلات أو تداول المستحضر بشكل عام.

ودواء إيفرزين (Iverzine) هو اسم تجاري لأحد الأدوية التي تحتوي على الإيفرمكتين (Ivermectin) كمادة فعالة. 

هيئة الدواء تعتمد مركز البحوث التطبيقية بصيدلة القاهرة

هيئة الدواء تكشف عن أهم الفيتامينات الضرورية لطلاب المدارس

الإيفرمكتين هو دواء مضاد للطفيليات يستخدم لعلاج عدد من الأمراض الجلدية والطفيليات الداخلية وعلاج الجرب وعلاج القمل وعلاج بعض أنواع الديدان الطفيلية.

