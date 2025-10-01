نائب وزير الصحة يتفقد صحة غرب الجامعات ويصرف مكافأة للعاملين تقديرًا لأدائهم المتميز

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز صحة أسرة غرب الجامعات، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، لتقييم مستوى الخدمات الصحية ومعالجة أي تحديات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت تفقد أقسام طب الأسرة، الطوارئ، الباطنة، التعقيم، التطعيمات، الصيدلية، المعمل، عيادات الأسنان والأطفال، تنظيم الأسرة، الدعم النفسي، وغرفة المبادرات الصحية، بالإضافة إلى غرفة التذاكر ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات. كما اطلع نائب الوزير على آراء المنتفعين لقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة.

عدم توافر أجهزة تكييف وجهاز أشعة (X-Ray) كرسي أسنان

وخلال الجولة، رصد نائب الوزير بعض النواقص، منها عدم توافر أجهزة تكييف، جهاز أشعة (X-Ray)، كرسي أسنان، جهاز سونار، وخط فايبر لغرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية.

ووجه المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير، بإرسال لجنة لتوفير الخطوط اللازمة، كما أجرى اتصالًا بالدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، لمراجعة القوى البشرية بالمركز. وأوصى بتوفير جهاز كمبيوتر لغرفة الترصد، ومكتب لعيادة صديقة الشباب، وإضافة مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مع إعداد بروتوكول تعاون مع مستشفى القاهرة الجديدة لتقديم خدمات الدعم النفسي.

تقرير مفصل يتضمن النواقص من تجهيزات رقمية ومكتبية وأجهزة

كما وجه نائب الوزير بتنظيم قوافل توعوية لزيادة الإقبال على خدمات المركز، وإعداد تقرير مفصل يتضمن النواقص من تجهيزات رقمية ومكتبية وأجهزة، مع مراجعة عقود النظافة لضمان الالتزام بمعايير الجودة.

وأشاد الدكتور محمد الطيب بمستوى الأداء بالمركز، خاصةً بعد حصوله على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مؤكدًا التزام العاملين وانتظام سير العمل. وتقديرًا لجهودهم المتميزة، وجه بصرف مكافأة للعاملين بالمركز.

وأكد «عبد الغفار» حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

