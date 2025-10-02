فوائد بذور الشوك، تعزز صحة الكبد وتحمى من أمراض القلب

فوائد بذور الشوك، بذور الشوك من البذور التى لا يعلم عنها الكثير رغم فائدتها وهى تشبه فى تكوينها اللب بعد تقشيره ويمكن تناولها بطرق مختلفة.

وفوائد بذور الشوك، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن بذور الشوك، وخاصة بذور شوك الحليب، من النباتات الطبية التي اشتهرت منذ القدم في الطب الشعبي لخصائصها العلاجية الفعالة، وتحتوي هذه البذور على مادة فعالة تعرف باسم السيليمارين، وهي مزيج من مضادات الأكسدة القوية التي تمنحها قدرة كبيرة على دعم صحة الكبد والجهاز الهضمي، إضافة إلى فوائد أخرى متعددة للجسم والبشرة.

فوائد بذور الشوك

وأضافت مرام، أن من فوائد بذور الشوك:-

دعم صحة الكبد، وتعتبر بذور الشوك من أهم الأعشاب التي تساعد على تنقية الكبد وحمايته من السموم، وتستخدم في علاج حالات الكبد الدهني والتهاب الكبد الفيروسي وبعض أمراض الكبد المزمنة، ومادة السيليمارين تساعد على تجديد الخلايا الكبدية وتحسين وظائف الكبد.

تحسين الهضم وصحة المعدة، وتعمل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل، وتقلل من عسر الهضم والانتفاخ والغازات، ولها تأثير مهدئ للمعدة وتحافظ على صحة الأمعاء.

خصائص مضادة للأكسدة، وبذور الشوك غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة، وتساعد على تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات.

المساهمة في خفض مستويات السكر في الدم، وبعض الدراسات أشارت إلى أن بذور الشوك قد تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، وتساهم في تنظيم مستويات السكر لدى مرضى السكري، مما يقلل من مضاعفات المرض.

حماية القلب والأوعية الدموية، وتحتوي على مركبات تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع، وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تعزيز صحة البشرة، وبفضل مضادات الأكسدة، تساعد بذور الشوك على تقليل التجاعيد وتأخير علامات الشيخوخة، وتساهم في علاج حب الشباب والبثور بفضل خصائصها المضادة للالتهاب، وتعمل على تنقية البشرة وإعطائها مظهر صحي ونضر.

دعم فقدان الوزن، وتساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يدعم حرق الدهون، وتساهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد، الأمر الذي يسهل التحكم في الوزن.

تقوية المناعة، خبث تحتوي على مركبات ترفع من كفاءة الجهاز المناعي، وتساعد في مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

تحسين صحة العظام، وهناك أبحاث تشير إلى أن بذور الشوك قد تساعد في زيادة كثافة العظام والوقاية من هشاشتها.

طرق استخدام بذور الشوك

وتابعت، أن هناك طرق عديدة لتناول بذور الشوك، منها:-

مشروب بذور الشوك، حيث يمكن غلي البذور وشربها مثل الشاي.

مطحون البذور، ويضاف إلى العصائر أو الأطعمة.

مكملات غذائية، حيث تتوفر على شكل كبسولات أو مستخلصات تباع في الصيدليات.

احتياطات مهمة يجب اتباعها عند تناول بذور الشوك

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه يجب عدم الإفراط في تناول بذور الشوك، حتى لا تسبب مشاكل في المعدة أو إسهال، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها خصوصا لمن يتناول أدوية الكبد أو السكري، ولا ينصح تقديمها للحوامل والمرضعات إلا بإشراف طبي.

