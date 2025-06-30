هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للرياضيين قبل تناول المكملات الغذائية

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح المهمة لضمان استخدام آمن وفعال للأغذية التكميلية، مشددة على ضرورة استهلاكها وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف طبي في ظل الانتشار الواسع لاستخدام المكملات الغذائية بين الرياضيين.

نصائح هيئة الدواء المصرية قبل استخدام الأغذية التكميلية

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح قبل استخدام الأغذية التكميلية تضمنت:

1. الوجبات الصحية

أكدت الهيئة أن استهلاك الوجبات الصحية المتوازنة والغنية بالعناصر الغذائية الأساسية يلبي معظم احتياجات الجسم من الطاقة والبروتينات والفيتامينات، مما قد يغني في كثير من الحالات عن الحاجة إلى المكملات الغذائية الخاصة بالرياضيين.



2. قراءة البطاقة الغذائية جيدًا

شددت الهيئة على أهمية قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج مكمل قبل الاستخدام، وذلك لضمان معرفة الكمية الموصى بها وطريقة الاستعمال الصحيحة، وتفادي الإفراط الذي قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة.



3. استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية ضرورية

أوضحت الهيئة أن استهلاك المكملات الغذائية يجب أن يتم تحت إشراف مختص، وخاصة في حالات المرض، أو استخدام أدوية معينة، أو خلال فترات الحمل والرضاعة.

كما حذرت من تجاهل أي أعراض جانبية قد تظهر بعد الاستخدام، داعية إلى مراجعة الطبيب فورًا عند الشعور بأي أعراض غير معتادة.

الفئات المستهدفة من تناول المكملات الغذائية

أشارت هيئة الدواء إلى أن الأغذية التكميلية ليست للجميع، بل تستخدم للفئات التي يحددها الطبيب أو خبير التغذية فقط، مثل الرياضيين المحترفين أو أصحاب حالات مرضية تتطلب تعويض عناصر غذائية معينة.



تهدف هذه التوجيهات إلى رفع وعي المواطنين، خاصة فئة الشباب والرياضيين، بأهمية الإستخدام المسؤول والآمن للمكملات الغذائية، وتفادي العشوائية التي قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.



أكدت هيئة الدواء المصرية أن المكملات الغذائية ليست بديلا عن الغذاء الطبيعي، وليست وسيلة سحرية لبناء العضلات أو تحسين الأداء الرياضي، فالصحة تبدأ من المعلومة الصحيحة، والنظام الغذائي المتوازن، والمتابعة الطبية المستمرة.

أضرار المنشطات

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإفراط في تناول المنشطات قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، تشمل:

تلف الكبد والكلى

مشكلات القلب والأوعية الدموية

العقم

سرطان البروستاتا

تساقط الشعر

نمو غير طبيعي للشعر في الجسم والوجه

اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والعدوانية



وحذرت هيئة الدواء المصرية من هذه العادة الخطرة، وتدعو الشباب إلى التفكير في طرق آمنة وصحية لبناء الجسم والحفاظ عليه.

كيف تحصل على جسم قوي دون منشطات؟

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح البسيطة والفعّالة التي تساعد في بناء العضلات بدلًا من الاعتماد على المنشطات منها:

١-تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والخضروات والفواكه.

٢-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا.

٣-الحرص على النوم الجيد، فالجسم يبني عضلاته خلال الراحة.

٥-تعلم إدارة التوتر والضغوط النفسية.

٦-البعد عن التدخين والكحوليات، فهي تؤثر سلبًا في صحتك العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.