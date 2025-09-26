فوائد اللب الأبيض، يحمي من تصلب الشرايين وهشاشة العظام وينظم النوم

فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض من التسالي الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر، حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز ويباع بأسعار بسيطة.

وفوائد اللب الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض أو ما يعرف بـ بذور القرع من أكثر التسالي الشائعة التي يقبل عليها الكثيرون، ليس فقط لمذاقها اللذيذ، وإنما لما تحتويه من فوائد غذائية وصحية هائلة، ويعتبر اللب الأبيض وجبة خفيفة غنية بالعناصر المفيدة للجسم، كما أنه بديل صحي للتسالي غير المفيدة كالمقرمشات أو الوجبات السريعة.

القيمة الغذائية للب الأبيض

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن اللب الأبيض يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر المهمة، فهو غني بالبروتين، والألياف، والدهون الصحية، إضافة إلى المعادن الأساسية مثل الحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، والنحاس، وكذلك الفيتامينات مثل فيتامين E وفيتامينات B، وهذه التركيبة تجعله غذاء متكامل يمد الجسم بالطاقة ويحافظ على صحته.

فوائد اللب الأبيض

فوائد اللب الأبيض الصحية

وتابعت، أن من فوائد اللب الأبيض التى تدفع لتناوله الآتي:-

اللب الأبيض يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، كما أن المغنيسيوم الموجود به يساهم في تنظيم ضغط الدم.

بفضل محتواه العالي من الزنك، يساعد اللب الأبيض على تقوية جهاز المناعة، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض، وخاصة نزلات البرد والالتهابات المتكررة.

احتواؤه على الفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم يجعله داعم قوي للعظام والأسنان، حيث يقي من هشاشة العظام ويحافظ على كثافتها، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

مفيد لصحة البروستاتا عند الرجال، فاللب الأبيض معروف بدوره الفعال في تحسين صحة البروستاتا، والتقليل من مشاكل تضخمها الحميد، وذلك بفضل احتوائه على الزنك والمواد المضادة للأكسدة.

الألياف الغذائية الموجودة في اللب الأبيض تساعد على تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك والانتفاخات.

يحتوي اللب الأبيض على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين والميلاتونين، وهما المسؤولان عن تحسين المزاج وتنظيم النوم، مما يجعله علاج طبيعي للأرق.

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل الألياف والمغنيسيوم، مما يجعله مناسب لمرضى السكري كوجبة خفيفة صحية.

مضادات الأكسدة الموجودة في اللب الأبيض، مثل فيتامين E، تساهم في محاربة الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والبروستاتا.

اللب الأبيض غني بفيتامين E والزنك والأحماض الدهنية، ما يساعد على ترطيب البشرة، وتقليل التجاعيد، ومكافحة حب الشباب، كما أنه يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه ويمنحه لمعان وقوة.

لاحتوائه على البروتينات والدهون الصحية، يعتبر اللب الأبيض وجبة مثالية للرياضيين والطلاب والعاملين، حيث يمنحهم طاقة مستمرة دون التسبب في زيادة الوزن إذا تم تناوله باعتدال.

رغم فوائده الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناول اللب الأبيض قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية، لذا يفضل تناوله بكميات معتدلة “حفنة صغيرة يوميا”.

