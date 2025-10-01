3 طرق سحرية لإنقاص وزنك 10 كيلو جرامات دون تغيير النظام الغذائي

عملية إنقاص الوزن غالبًا ما تبدو مهمة شاقة، خصوصًا لمن يشعر بالتعب أو الكسل من الحميات القاسية أو التمارين المكثفة.





فيرغب كثيرون في خسارة الكثير من الكيلوجرامات دون الاضطرار إلى الالتزام بحميات صارمة أو التغييرات الجذرية على نمط الحياة اليومي.



لكن المفاجأة أن هناك بعض العادات البسيطة التي إذا واظبنا عليها، قد تساهم في خسارة وزن ملموسة، من دون تعديل كبير فيما نأكل.



وفي هذا الإطار، يقدّم مدرب اللياقة إريك روبرتس ثلاث طرق “بسيطة” نسبيًا تساعد على فقدان نحو 10 كيلوجرامات من دون تعديل كبير في النظام الغذائي، بحسب موقع OnlyMyHealth.



إنقاص الوزن بسهولة



3 طرق تساعدك على إنقاص وزنك ببساطة

يقول إريك روبرتس إن هذه التوصيات، وإن بدت بسيطة، فإن تأثيرها يتراكم مع الوقت لأنها تحفّز الجسم على حرق سعرات إضافية أو التخلّص من “السعرات الخفية”.

1. المشي بعد كل وجبة

واحدة من أبرز النصائح هي أن تمشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد تناول الطعام، سواء كان ذلك في الخارج أو داخل المنزل.

الفكرة هنا أن المشي يساعد على:

حرق سعرات إضافية يوميًا (ما يقارب 3000 إلى 5000 خطوة إضافية).

تسهيل عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

منح الجسم دفعة من الطاقة وتحفيز الأيض.

وبذلك، لا تحتاج إلى تمارين رياضية شاقة أو الذهاب إلى النادي، وإنما فقط بعض الحركة الخفيفة بعد الأكل لدمجها في روتينك اليومي.

2. القضاء على السعرات الحرارية السائلة (باستثناء البروتين)

من المفاتيح التي يطرحها روبرتس: التغاضي عن المشروبات التي تحمل “سعرات خفية” مثل العصائر المحلاة، المشروبات الغازية، الحليب الدسم، والمشروبات الطاقة.

بدلًا من ذلك، يقترح استبدالها بمشروبات خالية من السعرات (مثل المياه الغازية الخالية، أو حليب اللوز قليل السعرات).

ومع ذلك، يُسمَح بالمشروبات البروتينية (جنبًا إلى جنب) لأنها قد تساهم في بناء العضلات وتُبقيك أكثر نشاطًا.

تكمن الفائدة هنا في أن كثيرًا من الأفراد لا يلحظون كم عدد السعرات التي يستهلكونها عبر المشروبات، فتكون “سعرات خفية” تضيف دون حساب.

3. تناول البروتين والماء في وقت مبكّر من اليوم



ينصح روبرتس بأن تتناول ما بين 20 إلى 30 جرامًا من البروتين خلال أول ساعتين بعد الاستيقاظ صباحًا.

كما يُشجّع على شرب ما بين 600 إلى 1200 مليلتر تقريبًا، لمساعدة الجسم على العمل بشكل أفضل.

الفائدة من ذلك:

البروتين يُساعد على بناء العضلات ويمنح شعور الشبع، مما يحدّ من الإفراط في الأكل لاحقًا.

الماء يساعد في طرد السموم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

كما يُذكّر روبرتس بأن مفهوم العجز في السعرات (أي أن تستهلك سعرات أقل مما تحرقه) يبقى أساسيًا لفقدان الوزن، لكن هذه العادات البسيطة تجعل الوصول إلى هذا العجز أسهل وأكثر استدامة.

لماذا تنجح هذه النصائح؟

لا حاجة إلى تغييرات جذرية أو التزامات يومية صارمة. فالفكرة هي تراكميّة العادات البسيطة:

المشي بعد الوجبات يُضيف حرقًا تدريجيًا على مدار اليوم.

التخلص من المشروبات المليئة بالسكر يُنقذ عددًا لا بأس به من السعرات التي غالبًا ما تُستهلك دون وعي.

بدء اليوم بالبروتين والماء يُرسّخ للجسم نمطًا يساعد في السيطرة على الجوع وتحفيز الأيض.

بهذه الطريقة، تتكوّن “منظومة” صغيرة لكنّها فعّالة تُحسّن التوازن في الجسم وتُسهّل عملية حرق الدهون.

إنقاص الوزن

اقتراحات لتطبيق هذه النصائح بسهولة

يُقدّم ايريك بعض الأفكار الضرورية لتسهيل اعتماد هذه العادات:

احتفظ بحذاء للمشي قريب من مائدة الطعام كنوع من التذكير للقيام بالحركة بعد الوجبة.

بدّل المشروبات المحلاة بماء أو شاي عشبي أو خيارات منخفضة السعرات.

اختر مصادر بروتينية بسيطة وسهلة في الصباح مثل البيض أو الزبادي أو مشروبات البروتين.

استخدم قارورة مياه لتتبع شرب المياه طوال اليوم.

يمكن أن يكون فقدان 10 كيلوجرامات ممكنًا من دون الانتقال إلى حمية صارمة أو جدول تدريبي قاسٍ، وفقًا لروبرتس. باتباع ثلاث عادات بسيطة — المشي بعد الطعام، الاستغناء عن السعرات السائلة غير الضرورية، وتناول البروتين والماء في الصباح — يمكنك تسهيل جهودك في إنقاص الوزن بشكل عملي ومستدام.

مع ذلك، من المهم التنويه إلى أن النتائج تختلف من شخص لآخر، وأنه يُفضّل استشارة اختصاصي تغذية أو طبيب قبل تنفيذ أي استراتيجية إنقاص وزن، خاصة إذا كان هناك ظروف صحية أو استخدام أدوية معينة.

