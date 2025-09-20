علاج وأعراض التهاب الكبد الوبائي A

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة التهاب الكبد الوبائي "A" (HAV)، الذي على الرغم من عدم تسببه في أمراض الكبد المزمنة، إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الفشل الكبدي الحاد، الذي غالبًا ما يكون قاتلًا.

ما هو التهاب الكبد A؟

التهاب الكبد A هو التهاب في الكبد يسببه فيروس التهاب الكبد A (HAV). ينتشر الفيروس في المقام الأول عندما يتناول شخص غير مصاب (وغير مُلقّح) طعامًا أو ماءً ملوثًا ببراز شخص مصاب. ويرتبط المرض ارتباطًا وثيقًا بضعف جودة المياه والطعام، وسوء الصرف الصحي، والنظافة الشخصية غير الكافية، وممارسات العلاقة الحميمة.

تختلف معدلات الإصابة بالفيروس حول العالم، ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تعاني من سوء الظروف الصحية والنظافة، تعد العدوى شائعة، حيث يُصاب 90% من الأطفال بالفيروس قبل سن العاشرة، وغالبًا دون ظهور أعراض ملحوظة.

على النقيض من ذلك، فإن معدلات الإصابة منخفضة في البلدان ذات الدخل المرتفع التي تتمتع بظروف صحية ونظافة جيدة. ومع ذلك، قد تحدث الإصابة بين المراهقين والبالغين في الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل متعاطي المخدرات، والمسافرين إلى مناطق موبوءة، والمجموعات المعزولة.

طرق انتقال وأعراض التهاب الكبد A

ينتقل فيروس التهاب الكبد A بشكل أساسي عن طريق الفم، أي عندما يتناول شخص غير مصاب طعامًا أو ماءً ملوثًا ببراز شخص مصاب. قد يحدث ذلك داخل الأسر عن طريق الأيدي المتسخة عند قيام شخص مصاب بإعداد الطعام لأفراد عائلته. كما يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، على الرغم من أن الاتصال العرضي لا ينقل الفيروس.

وتتراوح فترة حضانة الفيروس عادة من 14 إلى 28 يومًا. وتتراوح أعراض التهاب الكبد A من خفيفة إلى شديدة، وقد تشمل الحمى، والشعور بالتعب، وفقدان الشهية، والإسهال، والغثيان، وآلام البطن، وتغير لون البول إلى الداكن، واليرقان (اصفرار العينين والجلد).

لا تظهر جميع الأعراض على كل المصابين، وتكون الأعراض أكثر وضوحًا لدى البالغين عنها لدى الأطفال. غالبًا لا تظهر أعراض على الأطفال دون سن السادسة، كما أن 10% فقط منهم يُصابون باليرقان.

علاج التهاب الكبد A

لا يمكن تمييز حالات التهاب الكبد A سريريًا عن الأنواع الأخرى من التهاب الكبد الفيروسي الحاد. ويتم التشخيص عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس (IgM) في الدم.

لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لالتهاب الكبد A. وبدلًا من ذلك، يركز العلاج على الرعاية الداعمة للتخفيف من الأعراض وضمان حصول المريض على ترطيب وتغذية كافية. قد يكون التعافي بطيئًا ويستغرق عدة أسابيع أو أشهر.

الوقاية من التهاب الكبد A

تعتبر الوقاية هي حجر الزاوية في مكافحة التهاب الكبد A. وتحسين الصرف الصحي، وسلامة الغذاء، وعلاقة حميمية أكثر أمانًا، والتطعيم هي الطرق الأكثر فعالية. يمكن الحد من انتشار الفيروس عن طريق توفير مياه شرب آمنة، والتخلص السليم من مياه الصرف الصحي، وممارسات النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين بانتظام.

تتوفر العديد من اللقاحات ضد التهاب الكبد A، وجميعها توفر حماية مماثلة من الفيروس. لا يوجد لقاح معتمد للأطفال دون سن العام.

