محافظ الشرقية يشهد وقائع اليوم الأول من مهرجان الخيول

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارت التنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب والرياضة وجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.

مشاركة أعضاء نوادي الفروسية

بالإضافة إلى الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي، وبمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى الاتحاد المصرى للمظلات والرياضات الجوية والموسيقى العسكرية وهيئة قصور الثقافة وذلك علي أرض محافظة الشرقية بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025 إحتفالًا بالعيد القومي الـ 144 للمحافظة.

الدول المشاركة فى المهرجان

بدأت فعاليات حفل إفتتاح المهرجان بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه استئذان قائد طابور العرض باتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء الفعاليات ممتطيًا جواده ويتبعه الفرسان حاملين أعلام " جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- دولة ايطاليا- وزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 29.

المحافظ يرحب بالحضور فى المهرجان

قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بالحضور من السادة المحافظين وسفراء الدول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل العربية والقيادات العسكرية التنفيذية وأعضاء النوادي الرياضية ومربي الخيول العربية الأصلية، مؤكدًا أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمًا بإقبال كبير وإهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام

الخيول المشاركة 167 منهم 104 في مسابقات الجمال

جاء ذلك بمشاركة أكثر من 167 من الخيول منهم 104 مشاركين في مسابقات جمال الخيل من جنسيات ( مصر- السعودية – الكويت – الإمارات – قطر – إيطاليا ) إضافة إلى 63 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفعاليات ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

تعزيز الهوية الوطنية وحفظ الموروث الحضارى

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي إهتمامًا بالغًا بقطاعي الرياضة والسياحة وتضع على رأس أولوياتها دعم الفعاليات التي تعزز من الهوية الوطنية وتحفظ موروثنا الحضارى ونحن في محافظة الشرقية نؤكد التزامنا التام بهذه الرؤية ونسعى دومًا بأن نكون جزءًا فاعلًا من هذا الحراك الوطنى المتكامل نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

المحافظ يوجه الشكر للجهات التنفيذية والامنية واللجنة المنظمة

وحرص المحافظ علي تقديم الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الكبير من الجهات التنفيذية والأمنية واللجنة المنظمة والرعاة والمربين والمشاركين وكذلك لوسائل الإعلام التي تواكب هذا الحدث وتنقل صورة مشرفة عن مصر وثقافتها وتراثها ليخرج المهرجان بصورة مشرفة تليق بإسم مصر والشرقية.

عرض بالقوس والسهم على ظهر الحصان

قدمت فرقة الشرطة للموسيقى العسكرية عرضًا موسيقيًا أعقبه قيام فريق فرسان إتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرض بالقوس والسهم من علي ظهر الحصان تلاه تقديم عرض لالتقاط الأوتاد ( الكله) وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهارة الفارس وذكاؤه وقوة تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح.

عرض الاتحاد المصرى للمظلات

كما قدم الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية عرضا باستخدام نماذج طائرات تحمل علم الجمهورية وطائرات هليكوبتر تقدم عروضا بهلوانية لتظهر براعتهم وتمكنهم من التحكم بالطائرات عن بعد.

رقص الحصان بقيادة محمد صلاح اسماعيل

وشهدت الاحتفالية تقديم فقرات فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف ثم فقرة للتنورة التراثية ورقص الحصان بقيادة محمد صلاح اسماعيل لتمثل العروض لوحة تراثية تدلل على عراقة وأصالة المحافظة ونالت جميعها إعجاب الجميع.

تقديم الهدايا التذكارية للضيوف

حرص محافظ الشرقية على تقديم الدروع التذكارية لمحافظى القاهرة والسويس والجيزة والقليوبية ومدير الكلية الجوية ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية وكذلك المشرفين علي المهرجان والمشاركين في الفعاليات وشخصية العام لاسم المصور / محمد عبده وكذلك مسئولي الفرق المشاركة في المهرجان ومخرج العرض.

التقاط الصور التذكارية

وفي نهاية فعاليات افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 حرص محافظ الشرقية على التقاط صورًا تذكارية مع الجميع معربًا عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز المهرجان.

الحضور من من دعاهم محافظ الشرقية

حضر فعاليات المهرجان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء أ.ح طارق الشاذلي محافظ السويس والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة،والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

سفير دولة الكويت فى مصر حضر المهرجان

كما حضر نائب سفير دولة الكويت في مصر، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة وعدد من نواب السادة الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والشرطية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي الوزارات والهيئات وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والمواطنين من أبناء المحافظة.

