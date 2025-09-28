تموين الشرقية تضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر

أكد المهندس السيد أحمد حرز الله ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية علي شن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس عاطف عراقى بتموين الجنوب

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية من قطاع تموين الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملات عن ضبط ( طن) زيت طعام داخل تانك بمصنع لتصنيع صوابع بطاطس نصف مقلية بدون بيانات وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ( 10488) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.

التحفظ على كافة المضبوطات

كما تم ضبط 5 طن سكر ناعم سائب داخل مصنع لتصنيع الآيس كريم بالعاشر بدون فواتير أو أى مستندات ورقية تدل على مصدره وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (10489) جنح العاشر ضد صاحب المصنع.فيما أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

