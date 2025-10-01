الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة (فيديو وصور)

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة،فيتو

انطلقت فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29 على أرض نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، وسط حضور محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وعدد من المحافظين والقيادات التنفيذية، إلى جانب نخبة من محبي ومربي الخيول وعشاق الفروسية.

مهرجان الخيول ومشاهدة الطيور المهاجرة، الشرقية تنظم فعاليات لجذب السياحة

 

استعداد المحافظة الكامل لاستقبال ضيوف المهرجان

وأكد “الأشموني” استعداد المحافظة الكامل لاستقبال ضيوف المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر، بمشاركة 167 من الخيل المصري الأصيل، و5 دول عربية وأجنبية.

<span style=
انطلاق المهرجان، والأجواء الاحتفالية المصاحبة له،فيتو

انطلاق المهرجان والأجواء الاحتفالية المصاحبة له

ورصدت فيتو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات انطلاق المهرجان، والأجواء الاحتفالية المصاحبة له، حيث شهدت المنصة الرسمية عروضًا مبهرة للخيل العربي الأصيل، وسط تفاعل كبير من الحضور والزوار.

<span style=
انطلاق المهرجان، والأجواء الاحتفالية المصاحبة له،فيتو

مهرجان الشرقية تحت رعاية وزارة السياحة والآثار 

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأكد المحافظ أن المهرجان حدث رياضي وسياحي بارز تتفرد به الشرقية منذ أعوام، مشيرًا إلى دوره في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية عبر بطولات جمال وأدب الخيل العربية الأصيلة

 

معارض للفنون التشكيلية، وبيع المستلزمات والأعلاف والأدوية البيطرية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الرئيسية وخيام الاستقبال، ومضمار العرض بمساحة 40×50 متر، و120 بوكسًا لإيواء الخيول، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية، وبيع المستلزمات والأعلاف والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى معرض "أيادي مصر" بمشاركة 32 عارضًا من مختلف المحافظات.

 

برنامج المهرجان

اليوم الأول: مسابقات جمال الخيول طبقًا لقواعد منظمة ECAHO.

اليوم الثاني: استكمال مسابقات الجمال وتوزيع جوائز شخصية العام وأحسن حصان وأحسن فرس.

اليوم الثالث: منافسات أدب وتراث الخيل المسجل وغير المسجل واختيار بطل الجمهورية.

