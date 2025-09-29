الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 323 حالة تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

 أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نجاح الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية  في تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٧، والتي بدأت يوم ٣٠ أغسطس الشهر الماضي واستمرت حتى يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى    

إزالة 323 حالة تعدى طبقا للقانون

 وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٢٣ حالة تعدي بالمباني على مساحة ٣٣ ألف متر واسترداد ٩١ حالة تعدي على مساحة ٨ أفدنة و١٨ قيراطا و١٧ سهمًا تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 محافظ الشرقية: إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

التصدى بكل حزم لأى بناء مخالف 

 أكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

املاك الدولة الارض الزراعية إزالة التعديات تنفيذ حملات مكبرة الأجهزة التنفيذية محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

الجريدة الرسمية
