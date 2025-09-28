تنفيذي الشرقية يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 /2026

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2025 / 2026 من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

حضور الاجتماع من رؤساء المراكز ومديرى المديريات

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ورئيس مباحث التموين وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

مليار و141 مليون جنيه إجمالى استثمارات المحافظة

استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 م بلغت 994 مليونا و980 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 146 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مليار و140 مليون و980 ألف جنيه، وجاري إتخاذ إجراءات الطرح والترسية.

تمويل المرحلة الأولى من بنك الاستثمار القومى

جار طلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الاستثمار القومي، والتي تتم على برامج (النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الاقتصادية – التنمية الحضرية والريفية). وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

اطلاق اسم الشهيد طيار محمد ناجى على مدرسة العصايد

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي المحافظة على إطلاق اسم الشهيد نقيب طيار محمد ناجي أحمـد عبـد الجواد علـى مدرسـة العصـايد الثانويـة الصناعية التابعة للوحدة المحلية – العصايد مركز ومدينة ديرب نجم، حيث أكد محافظ الشرقية أن إطلاق أسماء شهداء الوطن على المدارس يأتي تخليدًا لذكراهم الطاهرة، وتقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد

موافقة المجلس التنفيذى على التسمية

مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن وطننا الغالي مصر ، وأضاف محافظ الشرقية إن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتأكد من انطباق الشروط وطبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

