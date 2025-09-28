تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وتفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

الحضور من المسئولين بالمحافظة

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

موقف منظومة المتغيرات المكانية

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 185189 منهم 163591 ولاية المحافظة و 21598 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 20765 العاشر من رمضان و833 الصالحية الجديدة، وإجمالي ما تم الرد عليه 177851 متغير، بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96%، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إنهاء 154449 طلب تصالح

كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي استقبلت حتى الآن 167147 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 154449 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 92.4%.

تسجيل 13899 عقد بمختلف المراكز

كما استعرض العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تسجيل 13899 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 735 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

إزالة 468 اعلان مخالف

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، موقف الإعلانات خلال شهر سبتمبر، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 468 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 28014 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

إجمالي عدد الرخص الصادرة 4055 رخصة

كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة، الموقف الحالي وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 24 سبتمبر 2025 بلغ 4055 رخصة، ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقًا للقانون.

موقف تحصيل الإيرادات

واستعرض محمد جوهر، مدير إدارة الموازنة بالديوان العام، موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل.

عقد ورشتين عمل بمركز التدريب وتنمية الموارد

وأشار جوهر إلى أنه خلال الشهر الجاري تم عقد ورشتين عمل بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للمحافظ لمسئولي أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لتوحيد الاجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

