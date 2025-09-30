محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بإدارتى ههيا وأبو كبير   

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة ههيا الإعدادية بنين التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمُقامة على مساحة 4878م، والمكونة من 4 طوابق وتضم 16 فصلا مدرسيا بتكلفة 14 مليون و557 ألف جنيه، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة افتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

تحفيز الطلاب للحصول على مراكز متقدمة بالدراسة

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية، وأدار حوارًا مع طلاب وطالبات المدرسة ، مؤكدًا على ضرورة استذكار الدروس أولًا بأول، وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل، ويحصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

إنشاء صروح تعليمية جديدة

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

مدرسة عمر بن الخطاب بأبو كبير

فيما توجه محافظ الشرقية لمدينة أبو كبير، وذلك لافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 2719 م ومكونة من 4 طوابق وتضم 33 فصلا مدرسيا بتكلفة 23 مليون و979 ألف جنيه، لتمثل إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بالمدينة، وعقب الافتتاح قدمت الطالبة شيماء سامي فقرة شعرية بعنوان مصر الأبية نالت استحسانا وإعجاب الحضور.

تفقد الفصول الدراسية

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية للتعرف على مستوى الطلاب في مختلف المواد الدراسية، مؤكدًا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات وتقديم تعليم متميز للطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

المحافظ استمع لشرح المعلمين

واستمع المحافظ لشرح معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الدينية الإسلامية، وأجرى اختبارًا بسيطًا للتلاميذ على القراءة وأوصاهم باستذكار دروسهم أولًا بأول وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

الحضور مع المحافظ فى الافتتاحات

شارك المحافظ في الافتتاحات الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وأمجد شرف مدير إدارة ههيا التعليمية، وعبد المعطي سالم مدير إدارة أبو كبير التعليمية، وعدد من نواب البرلمان.

