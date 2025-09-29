محافظ الشرقية خلال لقائه بالمواطنين: حل مشكلاتكم على رأس أولوياتنا

التقى اليوم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بـ 11 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وحضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارة التضامن الإجتماعى والعمل ووكيل مديرية الصحة ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومندوب عن مؤسسة تكافل ومديرى إدارتى الإسكان وخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

عرض طلبات المواطنين بكل مراكز الشرقية

حمل اللقاء عرضًا لطلبات المواطنين مثل وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب -علاج-مساعدات عاجلة وشهرية من مراكز (الزقازيق –أبو كبير- أولاد صقر-الحسينية - أبوحماد)، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة وكلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة

توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص

وقال احمد عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية انه تم توفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحيةوالظروف الإجتماعية للحالات والتنبيه على ضرورة الاسراع فى إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

صرف مساعدات مالية ودفع مصروفات وبحث اسكان

كما صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد ٥ حالات تتراوح مدتها من ٤ إلى ٦ شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات وعمل بحث إسكان لعدد (٢) حالة لبحث إمكانية توفير سكن مناسب ودفع المصروفات المدرسية لحالة من الأسر الأولى بالرعاية.

آلية التقدم لمقابلة المحافظ

قال عبد المتجلى منبها على المواطنين الراغبين في لقاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضمن اللقاء الجماهيري، التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحًا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة ، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقًا لتاريخ التقدم.

