محافظ الشرقية يتفقد إنشاءات مستشفى أبو كبير المركزي الجديد

قام المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتفقد أعمال الإنشاء الجارية بمستشفي أبو كبير المركزي الجديد، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ولتمثل إضافة قوية لقطاع الصحة بالمحافظة.

تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بالمراكز

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

شرح المهندس المنفد للمشروع

وقدم المهندس عليوة شرف، مدير المشروع بالشركة المنفذة، شرحًا تفصيليا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى مُقامة على مساحة 7000 م ومكونة من مبنى رئيسي علي مساحة 3650 م، ومبني للغسيل الكلوي علي مساحة 750م ، ومبنى استقبال علي مساحة 360م، ومبنيى غرف القوى والمولدات على مساحة 500 م، ومبنى إداري على مساحة 180م وخزانات مياه على مساحة 129 م، وذلك بتكلفة إجمالية 833 مليون و798 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان.

وتتكون المستشفى من دور أرضي و5 طوابق علوية، وتضم عيادات خارجية وأقسام داخلية بقدرة استيعابية 192 سرير منهم 154 غرفة إقامة و15 غرفة رعاية مركزة و23 حضانه بالإضافة إلى 13 عيادة خارجية وغرفتين للعمليات القيصرية و4 غرف عمليات و9 أسره للإفاقة وصيدليات وخدمة معاونة.

مكونات مستشفى أبو كبير المركزى الجديد

وأضاف المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع أن الدور الأرضي مكون من أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والعزل والخدمات ، والدور الأول مكون من قسم المناظير والعيادات الخارجية والصيدلية والمعامل والعلاج الطبيعي وإقامة للمرضى بقوة 23 سرير وغرف خدمات، والدور الثاني مكون من إقامة للمرضى بقوة 77 سرير واستراحات للأطباء والتمريض وغرف كشف وخدمات، والدور الثالث مكون من قسم العمليات ( القيصرية – تحضير المرضي – الإفاقة )،

بلغت نسبة التنفيذ 66% حتى الان

واشار إلى أن المستشفى مزود بحضانات اطفال بقوة 23 حضانه، والعزل بقوة 21 سرير، بالإضافة إلى 14 سرير إقامة للأطفال، والدور الرابع مكون من 4 غرف عمليات وقسم العناية المركزة بقوة 15 سرير عناية، والدور الخامس مكون من الصيدلية وغرفة إقامة للأطباء ومركز تدريب ومعمل ومخازن عامة وسجلات طبية وغرفة كهرباء، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 66 %، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة النتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

افتتاحات سبتمبر فى العيد القومي للشرقية

أوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري شهد افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر، بتكلفة 36 مليون و600 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

تذليل أي عقبات أمام المشروع

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات أمام المشروع، وإلزامها بتطبيق كافة المواصفات والمعايير الهندسية لدخول المستشفى الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًًا لأعلى معايير الجودة.

مرافقو المحافظ فى زيارته

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والدكتورة أميرة عبد الله مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وعدد من نواب البرلمان.

