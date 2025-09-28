الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يدعو المجلس التنفيذي لحضور مهرجان الخيول

محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي لشهرسبتمبر

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات، وذلك في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، ومديرإدارة الحماية المدنية ورئيس مباحث التموين وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية.

تهنئة الرئيس السيسي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر 

 استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء. 

دعوة أعضاء الجهاز التنفيذى لمهرجان الخيول 

كما قدم محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لحضور فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 والذي من المقرر إقامته في الفترة من 1-3 اكتوبر 2025، حيث  يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية الأصيلة.

الترحيب بمديرى المديريات الجدد 

وحرص المحافظ على الترحيب بالمهندس ايهاب فؤاد محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي والمهندس صلاح بركات رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكذلك  عبد العاطي عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمناسبة توليهم مهام عملهم الجديد بالمحافظة متمنيًا لهم التوفيق والسداد والنهوض بمنظومة العمل. 

تكريم اثنين من العاملين بالديوان العام 

 وشهد الاجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم (2) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري منهم السيد رجب عبد العزيز  بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والنادي محمد أحمد النادي – بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

أهمية العمل بروح الفريق 

 أوضح محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة. 

محافظ الشرقية يتابع استعدادات انطلاق فعاليات مهرجان الخيول

 مزيد من العطاء لاستكمال التنمية 

أعرب المكرمون عن إمتنانهم وشكرهم، متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من الملفات الموضوعات الهامة تعود بالنفع محافظة الشرقية النفع والفائدة

مواد متعلقة

فور تعيينه، محافظ الشرقية يبحث مع رئيس قطاعات الكهرباء خطة العمل والمشروعات الجارية

محافظ الشرقية يتابع استعدادات انطلاق فعاليات مهرجان الخيول

محافظ الشرقية يتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص

التطبيق غدًا، محافظ الشرقية يوضح المحال المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads