محافظ الشرقية يدعو المجلس التنفيذي لحضور مهرجان الخيول

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات، وذلك في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، ومديرإدارة الحماية المدنية ورئيس مباحث التموين وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية.

تهنئة الرئيس السيسي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

دعوة أعضاء الجهاز التنفيذى لمهرجان الخيول

كما قدم محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لحضور فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 والذي من المقرر إقامته في الفترة من 1-3 اكتوبر 2025، حيث يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية الأصيلة.

الترحيب بمديرى المديريات الجدد

وحرص المحافظ على الترحيب بالمهندس ايهاب فؤاد محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي والمهندس صلاح بركات رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكذلك عبد العاطي عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمناسبة توليهم مهام عملهم الجديد بالمحافظة متمنيًا لهم التوفيق والسداد والنهوض بمنظومة العمل.

تكريم اثنين من العاملين بالديوان العام

وشهد الاجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم (2) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري منهم السيد رجب عبد العزيز بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والنادي محمد أحمد النادي – بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.

أهمية العمل بروح الفريق

أوضح محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

مزيد من العطاء لاستكمال التنمية

أعرب المكرمون عن إمتنانهم وشكرهم، متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.