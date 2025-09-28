محافظ الشرقية يُكرم الفائزين في النسخة الأولى لمسابقة التميز الإعلامي

كرم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة التميز الإعلامي، والتي أطلقتها المحافظة كأول مسابقة من نوعها على مستوى المحافظات والمؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع، وخلق جيل جديد من الكوادر الإعلامية القادرة فى تقديم رسالة إعلامية متميزة وهادفة تخدم المواطنين، وذلك بمنحهم شهادات تقدير.

مديرة العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة

وكرم المحافظ سمر عطية محمد مديرة العلاقات العامة والإعلام بمركز ومدينة كفر صقر، لحصول صفحة رئاسة المركز على المركز الأول بالمسابقة، وحسيني محروس عبد الحميد مسئول الإعلام برئاسة مدينة القرين، لحصول صفحة رئاسة المدينة على المركز الثاني، وإيناس محمد السيد مديرة العلاقات العامة والإعلام بمركز ومدينة فاقوس، لحصول صفحة رئاسة المركز على المركز الثالث.

تكريم مسؤولى الاعلام ببعض المديريات

كما جرى تكريم محمود عبد الفتاح محمد مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشئون الصحية، لحصول صفحة المديرية على المركز الأول، وايضا فريق عمل مسئولي الإعلام بمديرية الطب البيطري المتمثل فى الدكتورة دعاء محمد محمد والدكتورة منى سعد محمد والدكتورة أسماء محمد عبد الحميد لحصول صفحة المديرية على المركز الثاني، وتم تكريم فريق عمل مسئولي الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهم: إيناس مختار محمد ومحمد رفعت السيد ونسمة حسن صلاح لحصول صفحة الشركة على المركز الثالث.

وحرص المحافظ على تكريم الدكتورة هند هلال منير خريبة رئيس وحدة الإعلام الإلكتروني والرقمي بالمحافظة، بمنحها شهادة تقدير لدورها البارز في الإعداد والإشراف على النسخة الأولى من المسابقة ولجهود الوحدة خلال الفترة السابقة في توحيد الهوية البصرية لمحافظة الشرقية على جميع صفحات المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، كما قامت المكرمة بتفعيل (١٢٦) صفحة رسمية تمثل أذرع إعلامية وتسويقية للجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي بمحافظةالشرقية، بالإضافة إلي إطلاق أول (نشرة إخبارية ناطقة بالذكاء الإصطناعي) علي مستوى المحافظات والمؤسسات الحكومية والعديد من المبادرات المجتمعية التوعوية للمواطنين بعدد من الملفات الهامة منها (التصالح علي مخالفات البناء – تراخيص المحال التجارية – تقنين أراضي أملاك الدولة – رفع الوعي السياحي والأثري للمحافظة - مبادرات التمكين الإقتصادي - المخلفات الزراعية واستغلالها في فرص استثمارية).

تطوير الاستراتيجية الاعلامية بالمحافظة

وأكد محافظ الشرقية أن المسابقة تأتي في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الإعلامية داخل المؤسسات الحكومية وإبراز الجهود المخلصة للعاملين بها، موضحًا أن مسابقة التميز الإعلامي بمحافظة الشرقية جاءت تتويجًا لخطة تطوير الإستراتيجية الإعلامية علي صفحات المراكز والمدن والأحياء لتحسين الصورة الذهنية للجهاز التنفيذي بالمحافظة وإبراز دورهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وأشاد المحافظ بالمنافسة القوية والمحتوى الإعلامي المتميز الذي قدمه المشاركون، والذي يعكس حجم التطوير الذي شهدته المحافظة في تطوير المنظومة الإعلامية لتحسين الصورة الذهنية للجهاز التنفيذي بالمحافظة وخلق جسور للتواصل مع المواطنين بشكل متطور.

