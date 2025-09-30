ضبط مراكب مخالفة ومصادرة معدات صيد سمك بالكهرباء في الشرقية (صور)

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال التنسيق المستمر مع شرطة البيئة والمسطحات وجهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شؤون البيئة ومديريتَي الزراعة والري، لتفعيل آليات تنظيم الصيد، والتصدي لظاهرة الصيد الجائر بالكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات

وفي السياق ذاته، أوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة، أن اللجنة المشكلة للمرور على المسطحات المائية شددت الرقابة على المجاري المائية ونفذت حملات ميدانية لضبط المخالفات، بمشاركة العقيد محمد سويلم مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، ومكتب مصايد الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية الزراعة، وهندسة ري شرق بلبيس، ورئاسة المركز.

الشرقية تضبط مراكب مخالفة وتصادر معدات صيد بالكهرباء،فيتو

ضبط 9 مراكب منتهية التراخيص

وأسفرت الحملات عن ضبط مراكب (فلوكة) غير مرخصة تم استخدامها في الصيد بالكهرباء بأحد المواقع التابعة لمركز بلبيس، حيث جرى ضبط مركبين مخالفين، إضافة إلى 9 مراكب مرخصة لكن منتهية التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ على المضبوطات بمخازن مصايد الزقازيق.

الشرقية تضبط مراكب مخالفة وتصادر معدات صيد بالكهرباء،فيتو

الصيد بالكهرباء يشكل خطرًا على الثروة السمكية

وأكدت المحافظة أن الصيد بالكهرباء يشكل خطرًا على الثروة السمكية لما يسببه من قتل الأسماك الصغيرة وإضرار بالصحة العامة، مشددة على ضرورة التزام الصيادين بالقانون.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية

وناشدت المحافظة المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي حالات صيد بالكهرباء عبر الاتصال بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو من خلال الخطوط الأرضية.

