الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مراكب مخالفة ومصادرة معدات صيد سمك بالكهرباء في الشرقية (صور)

الشرقية تضبط مراكب
الشرقية تضبط مراكب مخالفة،فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال التنسيق المستمر مع شرطة البيئة والمسطحات وجهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شؤون البيئة ومديريتَي الزراعة والري، لتفعيل آليات تنظيم الصيد، والتصدي لظاهرة الصيد الجائر بالكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

800 ألف زريعة لتنمية الثروة السمكية في الشرقية

تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفات

 وفي السياق ذاته، أوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة، أن اللجنة المشكلة للمرور على المسطحات المائية شددت الرقابة على المجاري المائية ونفذت حملات ميدانية لضبط المخالفات، بمشاركة العقيد محمد سويلم مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، ومكتب مصايد الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية الزراعة، وهندسة ري شرق بلبيس، ورئاسة المركز.

 

الشرقية تضبط مراكب مخالفة وتصادر معدات صيد بالكهرباء،فيتو
الشرقية تضبط مراكب مخالفة وتصادر معدات صيد بالكهرباء،فيتو

ضبط 9 مراكب منتهية التراخيص

 وأسفرت الحملات عن ضبط مراكب (فلوكة) غير مرخصة تم استخدامها في الصيد بالكهرباء بأحد المواقع التابعة لمركز بلبيس، حيث جرى ضبط مركبين مخالفين، إضافة إلى 9 مراكب مرخصة لكن منتهية التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ على المضبوطات بمخازن مصايد الزقازيق.

الشرقية تضبط مراكب مخالفة وتصادر معدات صيد بالكهرباء،فيتو
الشرقية تضبط مراكب مخالفة وتصادر معدات صيد بالكهرباء،فيتو

الصيد بالكهرباء يشكل خطرًا على الثروة السمكية

وأكدت المحافظة أن الصيد بالكهرباء يشكل خطرًا على الثروة السمكية لما يسببه من قتل الأسماك الصغيرة وإضرار بالصحة العامة، مشددة على ضرورة التزام الصيادين بالقانون.

 

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية

وناشدت المحافظة المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي حالات صيد بالكهرباء عبر الاتصال بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو من خلال الخطوط الأرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مراكب مخالفة ومصادرة معدات صيد بالشرقية الثروة السمكية حازم الأشمونى وحدة شئون البيئة بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بعد ارتفاع مستوى الفيضان، الري السودانية تدعو لحماية الأرواح والممتلكات

وزير العمل: أولويتنا تنمية مهارات الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل

منهم بنزيما ورباعي الهلال، 14 لاعبا يشعلون معركة التجديد في الدوري السعودي

التعاون في مجالات التعليم والزراعة الأبرز، تفاصيل لقاء السيسي ورئيس شبكة الآغا خان للتنمية

تأجيل استئناف 5 عاطلين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول

لابيد: نتنياهو يقول نعم أمام الكاميرات في واشنطن ويعترض عند العودة

الهوكي، تعرف على مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية بالإسماعيلية

جامعة 6 أكتوبر تبحث التعاون الثقافي مع دول جنوب شرق آسيا

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: وقفية ساويرس تخدم الطلاب غير القادرين للأبد

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

دلالة على أمراض خطيرة، جمال شعبان يكشف سر التعب والإرهاق من أقل مجهود

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

خدمات

المزيد

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads