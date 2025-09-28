فور تعيينه، محافظ الشرقية يبحث مع رئيس قطاعات الكهرباء خطة العمل والمشروعات الجارية

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس صلاح بركات رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة لتهنئته بمهام منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

المحافظ يطلع على خطة الكهرباء بالمحافظة

اطّلع المحافظ على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والتي تتضمن إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة.

تدعيم المحافظة بمحولات كهربائية جديدة

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

