حبس فتاة بالإسكندرية 4 أيام بتهمة قتل بائع مناديل

قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل بائع مناديل بعد أن تعدت عليه بحجر، وأمرت بالتحفظ على الجثة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف.

تبين من الفحص والمعاينة أن الجثة لرجل فى العقد السادس من العمر، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح بالرأس وتهشم بالجمجمة، وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن المجنى عليه يعمل بائع مناديل بالمنطقة، ووجود علاقة غير شرعية مع فتاة تعمل بنفس مهنته، ونشوب مشادة كلامية بينهما بسبب رغبتها فى إنهاء تلك العلاقة.

وأضافت التحريات أن المشادة بين المتهمة والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بالأيدي،التقطت خلالها المتهمة  حجرا من الأرض ضربته به على رأسه بقوة، مما تسبب فى تهشيم جمجمته وإصابته التى أودت بحياته، وكشفت التحريات أن المتهمة استولت على متعلقات المجنى عليه، قبل هروبها من موقع الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمة وعرضها على النيابة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

