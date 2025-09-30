الأمن يكشف ملابسات فيديو السلاح الناري في مشادة مرورية بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري أثناء مشادة كلامية بمحافظة الإسماعيلية.

بداية الواقعة

بالفحص تبين أن ناشر الفيديو عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وأكد أن مشادة وقعت بينه وبين قائد سيارة بدائرة قسم أول الإسماعيلية بسبب أولوية المرور.

ضبط المتهم والسلاح

تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه مالك شركة يقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، وبحوزته السلاح الناري المرخص الذي ظهر بالفيديو.



وبمواجهته أقر بأن قائد الدراجة النارية كان يسير بسرعة كبيرة وكاد يصطدم به، وأثناء معاتبته له نشبت مشادة حاول خلالها الأخير الاستيلاء على سلاحه، فقام بإمساكه دون استخدامه منعًا لسرقته.

اتخاذ الإجراءات

تم التحفظ على السلاح الناري المرخص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



