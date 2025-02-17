وجبة الإفطار المثالية لخسارة الوزن الزائد للأصحاء ومرضى السكري

يعد تناول وجبة الإفطار مهم للغاية سواء للصحة العامة أو لفقدان الوزن، فهي تمنح الشخص الطاقة طوال اليوم، والذي بدوره يقلل هذا من خطر الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يدعم ويساعد على خسارة الوزن.

نصائح حول طعام الإفطار لخسارة الوزن

للحصول على أقصى استفادة من وجبة الإفطار، من الأفضل تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، والتي توفر قيمة غذائية أكبر لكل سعر حراري، مما قد يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

نصائح طعام الإفطار التي قد تدعم فقدان الوزن:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

قد يستفيد الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن من تناول الأطعمة الغنية بالألياف في وجبة الإفطار وعلى مدار اليوم.

وجدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف ساعدت الناس على فقدان المزيد من الوزن وتحسين أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، ومتلازمة التمثيل الغذائي هي عامل خطر لمرض السكري.

تربط دراسات أخرى بين الألياف والصحة الأفضل وفقدان الوزن بشكل أكبر، على سبيل المثال، فوجد أن المراهقين الذين تناولوا المزيد من الألياف لديهم دهون حشوية أقل والتهابات أقل.

تناول المزيد من البروتين

إن تناول المزيد من البروتين في وجبة الإفطار أو في أي وقت آخر من اليوم قد يدعم فقدان الوزن.

تربط العديد من الدراسات بين الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين وفقدان الوزن بشكل أكبر، حيث يساعد البروتين الناس على الشعور بالشبع، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام، وقد يحرق الناس أيضًا المزيد من السعرات الحرارية عندما يتناولون البروتين.

الأطعمة الغنية بالبروتين غنية عمومًا بالعناصر الغذائية الأخرى، مما يسمح للشخص بالحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

تجنب الخيارات عالية السعرات الحرارية

حاول تجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية ومنخفضة العناصر الغذائية، وقد يساعد تقليل تناول السعرات الحرارية في وقت الإفطار وطوال اليوم الشخص على إنقاص الوزن.

لتقليل السعرات الحرارية، تجنب إضافة السكر إلى أطعمة الإفطار، يمكن أن تتحول وجبة إفطار الشوفان الصحية إلى وجبة عالية السعرات الحرارية ومحملة بالسكر عندما يضيف الشخص الكثير من السكر البني، اختر الحبوب التي تحتوي على كمية أقل من السكر وتجنب الفطائر والمعجنات التي تحتوي على الكثير من السكر.

تجنب المشروبات السكرية

كن على دراية بدور المشروبات في محتوى السعرات الحرارية، ويحتوي كوب من عصير البرتقال عادة على أكثر من 100 سعر حراري ولكنه يقدم قيمة غذائية قليلة، اختر تناول الفاكهة كاملة بدلًا من شرب العصائر.

تناول الأطعمة الكاملة

قد يساعد تناول الأطعمة الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة الشخص على إنقاص الوزن، حاول استبدال الخبز الأبيض والمعكرونة والكعك بخيارات الحبوب الكاملة.

تقدم الحبوب الكاملة قيمة غذائية أكبر وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع أمراض القلب، ولأن الحبوب الكاملة غنية بالألياف، فقد تساعد في إنقاص الوزن وتقليل الإمساك.

هل يجب أن تتناول وجبة الإفطار؟

مع تزايد الاهتمام بالصيام المتقطع، يختار بعض الأشخاص الآن تخطي وجبة الإفطار تمامًا، ولكن هل يساعد تخطي وجبة الإفطار في إنقاص الوزن؟

قد يساعد عدم تناول وجبة الإفطار في إنقاص الوزن لأنه يعني أن الشخص يقضي وقتًا أطول دون استهلاك السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية المتناولة طوال اليوم.

ومع ذلك، قد لا يدعم تخطي وجبة الإفطار فقدان الوزن للجميع، فبالنسبة لبعض الناس، يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت الغداء، وبهذه الطريقة، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة إجمالي استهلاك السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى ثبات وفي بعض الأحيان زيادة الوزن.

أطعمة الإفطار

من الضروري للذين يتبعون نظامًا غذائيًا أن يستهلكوا كمية كافية من البروتين، ويساعد تناول البروتين الناس على الشعور بالشبع، مما قد يدعم فقدان الوزن.

قد تكون أطعمة الإفطار النباتية خيارًا صحيًا لأي شخص يرغب في الحد من استهلاك اللحوم أو إضافة تنوع إلى نظامه الغذائي، كما أن تناول المزيد من الخضروات يزيد من تناول الشخص للألياف والمغذيات.

تحتوي العديد من خيارات الإفطار النباتية على نسبة عالية من البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى، بعض الأطعمة التي يمكن تجربتها:

البيض المخفوق والكرنب أو البروكلي أو السبانخ

زبدة الفول السوداني أو اللوز على خبز الحبوب الكاملة

دقيق الشوفان مع التوت الأزرق أو الفراولة أو التوت الأحمر وملعقة صغيرة اختيارية من العسل

حبوب الإفطار الكاملة مع الحليب

خبز الأفوكادو على خبز القمح الكامل، متبل بعصير الليمون والملح

عجة

شطيرة لحم والخس والطماطم والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

المكسرات المختلطة

دقيق الشوفان مع زبدة الفول السوداني

عصير سموثي مع الأفوكادو والموز والتوت المجمد وملعقة صغيرة من العسل

إفطار صحي لمرضي السكري

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، وتخطي قد لا تكون وجبة الإفطار صحية لمرضى السكري، وخاصة إذا كانوا يتناولون أدوية لحالتهم، يحتاج الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمرض السكري عادةً إلى تناول بعض الكربوهيدرات للتحكم في مستويات السكر في الدم.

بعض خيارات الإفطار لمرضى السكري:

بيض مخفوق مع سبانخ ذابلة

بيض مسلوق

حفنة من المكسرات

لحوم خالية من الدهون مع سبانخ أو كرنب

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