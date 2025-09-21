أكلات خفيفة وصحية لإفطار ابنك قبل المدرسة

وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية التى يحب أن يحصل عليها الطفل يوميا فور استيقاظه، لأنها تمده بالعناصر الغذائية المهمة التى تساعده على النشاط والتركيز.

وفى الدراسة نصح الخبراء بضرورة تقديم وجبة إفطار خفيفة للطفل قبل الذهاب إلى المدرسة وعدم الاعتماد على وجبة اللانش بوكس فقط وذلك حفاظا على صحة الأبناء ومناعتهم.

أهمية الإفطار لطفلك قبل المدرسة

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإفطار هو الوجبة الأهم فى يوم طفلك، فهو يمده بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط، ويساعده على التركيز داخل الفصل وتحسين مستوى تحصيله الدراسى، كما أن تناول وجبة صباحية صحية يقيه من الشعور بالإرهاق أو الجوع أثناء الحصص، ويعزز جهازه المناعى ونموه الجسدى والعقلى.

وجبة الإفطار

مواصفات الإفطار الصحى

وأضاف عوض، أن من مواصفات الإفطار الصحى الذى يجب أن يحصل الطفل عليه يوميا قبل الذهاب إلى المدرسة، أن يحتوى على الاتى:-

كربوهيدرات معقدة مثل الخبز أو الشوفان لإمداده بالطاقة المستمرة.

مصدر جيد من البروتين مثل الجبن أو البيض لدعم العضلات والشعور بالشبع.

دهون صحية مثل زبدة الفول السودانى أو الأفوكادو لدعم صحة المخ.

إضافة خضروات أو فواكه طازجة لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف.

تجنب الأطعمة المقلية أو الغنية بالسكريات التى قد تسبب خمول أو هبو سريع فى الطاقة.

أفكار بسيطة لإفطار خفيف وصحى

وتابع، أن هناك أفكار عديدة وبسيطة لإفطار صحى للأبناء قبل المدرسة، منها:-

سندويتش الجبن والخضروات، استخدمى خبز أسمر أو توست حبوب كاملة، وحشو الساندويتش بجبن قليل الدسم مع شرائح خيار، طماطم، أو أوراق خس، ويمكنك إضافة رشة من الزعتر أو قليل من زيت الزيتون.

بيضة مسلوقة مع خبز وحبة فاكهة، حضرى بيضة مسلوقة من الليلة السابقة لتوفير الوقت، وقدميها مع شريحة خبز بلدى أو توست أسمر، ومعها تفاحة أو موزة.

زبادى بالفواكه والشوفان، ضعى زبادى طبيعى فى كوب، وأضيفى عليه ملعقة من الشوفان وقطع فواكه مثل الفراولة أو العنب، ويمكن تزيينه بملعقة صغيرة من العسل الطبيعى.

بان كيك صحى سريع، حضرى بان كيك بالشوفان والموز “اخلطى موزة مهروسة مع بيضة وشوفان”، واطهيه فى مقلاة غير لاصقة، وقدميه مع قليل من زبدة الفول السودانى أو رشة قرفة.

توست بزبدة الفول السودانى والموز، ادهنى شريحة توست أسمر بزبدة فول سودانى طبيعية، وأضيفى شرائح موز أو فراولة، وهى وجبة تمد الطفل بالطاقة لفترة طويلة.

قطعة كيك صحى منزلى مع كوب لبن، حضرى كيك منزلى بخليط الشوفان أو الدقيق الأسمر مع تقليل السكر، وقدميه مع كوب لبن دافئ أو بارد حسب تفضيل طفلك.

سموثى الفواكه بالحليب، اخلطى فاكهة طازجة مثل المانجو أو الموز مع اللبن أو الزبادى فى الخلاط، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو القليل من بذور الشيا لزيادة القيمة الغذائية.

