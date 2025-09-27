مخاطر تقديم المقليات في لانش بوكس المدرسة يوميا

المقليات من الأكلات السريعة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز، وتقدم بأنواع مختلفة من اللحوم والخضراوات.

والمقليات عادة كانت تقدم على وجبة الغداء بجانب الخبز أو المكرونة ولكن مؤخرًا أصبحت تقدم في لانش بوكس المدرسة الخاص بالصغار دون وعي الأمهات بمدى مخاطر ذلك على صحة الأبناء.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن وجبة اللانش بوكس المدرسي لها دور كبير في صحة الطفل وتركيزه طوال اليوم الدراسي، فهي ليست مجرد وجبة لسد الجوع، بل وسيلة لتزويد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الضرورية للنمو والتعلم، ومع ذلك، يقع بعض الأمهات والآباء في خطأ شائع يتمثل في تقديم الأطعمة المقلية بشكل يومي داخل حقيبة الطعام، مثل البطاطس المقلية، وأصابع الدجاج "الناجتس، والسجق أو السمبوسة المقلية وهكذا، وعلى الرغم من أن الأطفال يحبون هذه الوجبات لطعمها الشهي، فإن الإفراط في تقديمها يعرض صحتهم لمجموعة من المخاطر الجسيمة.

مخاطر تقديم المقليات فى لانش بوكس المدرسة

وأضاف السيد، أن من مخاطر تقديم المقليات فى لانش بوكس المدرسة يوميًّا:

زيادة الوزن والسمنة المبكرة، والأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة التي تتراكم سريعا في جسم الطفل، وتناولها يوميا يزيد من احتمالية زيادة الوزن والسمنة المبكرة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع الكوليسترول أو مقاومة الأنسولين لاحقا.

ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، والمقليات تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات، والمعادن، والألياف، وتناولها باستمرار يجعل الطفل يشعر بالخمول والكسل بعد ساعات قليلة من تناولها، وبالتالي يضعف تركيزه في الفصل الدراسي ويؤثر على مستواه الأكاديمي.

مشاكل الجهاز الهضمي، وكثرة الزيوت في الطعام تسبب عسر هضم، وانتفاخات، وحرقة في المعدة لدى بعض الأطفال، كما أن المقليات قد تؤدي إلى الإمساك المزمن نتيجة نقص الألياف الضرورية لتنظيم حركة الأمعاء.

زيادة مخاطر أمراض القلب مبكرا، ورغم أن أمراض القلب شائعة عند الكبار، فإن التعود منذ الصغر على الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الزيوت المهدرجة يزيد خطر انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

ضعف جهاز المناعة، والاعتماد على المقليات يحرم الطفل من الأطعمة الغنية بالمضادات الحيوية الطبيعية والفيتامينات مثل الخضراوات والفواكه، وهذا يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة القابلية للإصابة بالعدوى المتكررة في المدرسة.

زيادة فرص الإصابة بمشاكل جلدية، وكثرة الدهون غير الصحية في النظام الغذائي ترتبط بظهور حب الشباب ومشاكل البشرة حتى في سن صغيرة.

تكوين عادات غذائية خاطئة، وتقديم المقليات يوميا يزرع في الطفل عادة غذائية خاطئة، فينشأ على تفضيل الوجبات السريعة والابتعاد عن الخيارات الصحية مثل السلطات أو الفواكه، مما يضر بصحته على المدى الطويل.

بدائل صحية للمقليات في اللانش بوكس

وتابع، لحماية صحة الطفل دون حرمانه من الطعام اللذيذ، يمكن استبدال المقليات بطرق طهي صحية مثل:

المخبوزات، مثل أصابع البطاطس أو الكوسة المخبوزة في الفرن.

المشويات، مثل قطع الدجاج أو السمك المشوي.

السندويتشات الصحية، المحشوة بالجبن الأبيض، أو التونة، أو البيض المسلوق مع الخضار.

الفواكه الطازجة أو المجففة، لإضافة الحلاوة الطبيعية.

المكسرات غير المملحة، كمصدر صحي للطاقة والدهون المفيدة.

