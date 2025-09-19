أفكار لتحضير لانش بوكس صحي ولذيذ للأطفال في أول يوم دراسة

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وتبحث الأمهات عن طرق لتوفير وجبات صحية ومغذية لأطفالهن في المدرسة.

وقد يبدو تحضير وجبة الغداء اليومية مهمة روتينية، لكنه في الواقع فرصة لتقديم خيارات مبتكرة وصحية بديلة عن الوجبات التقليدية في اللانش بوكس للاطفال.

إليكِ مجموعة من الأفكار والنصائح السريعة لتحضير لانش بوكس شهي ومغذي تُرضي أذواق الأطفال وتمنحهم الطاقة اللازمة ليوم دراسي حافل، وفقًا لموقع “NHS” الطبي

سلطة الكولسلو بالجبن مع العيش

تُعد سلطة الكولسلو المقرمشة في العيش خيارًا مميزًا يكسر رتابة السندويشات التقليدية. تتميز هذه الوصفة بفوائدها الغذائية وقوامها اللذيذ.

المكونات:

ملعقة صغيرة من المايونيز قليل السعرات الحرارية.

ملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني قليل الدسم.

قبضة يد من الملفوف الأبيض المبشور.

جزرة صغيرة مبشورة.

شريحة بصل مفروم.

20 جرامًا من جبن الشيدر قليل الدسم، مفروم أو مبشور.

بقدونس مفروم (اختياري).

خبز بيتا كبير من القمح الكامل او عيش بلدي.

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي المايونيز والزبادي، ثم أضيفي الخضراوات والجبن والبقدونس واخلطي المزيج جيدًا. يُنصح بتحضير سلطة الكولسلو في الليلة السابقة وحفظها في الثلاجة، لتوفر الوقت في الصباح الباكر وتسمح للنكهات بالاختلاط.

افتحي خبز البيتا بحذر واحشيه بالسلطة.

لإكمال وجبة الغداء اضيفي 5 حبات طماطم كرزية وملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني قليل الدسم، و200 مل من الحليب نصف الدسم.

صلصة الحمص الكريمية مع خبز البيتا وأعواد الخضار

تُقدم هذه الوصفة بديلًا ممتعًا عن السندويشات، حيث تُتيح للأطفال تناول الخضراوات بطريقة مختلفة وجذابة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الحمص المعلب.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني قليل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا والكمون.

فص ثوم مقشر.

خبز بيتا كبير من القمح الكامل، مقطع إلى شرائح.

جزرة صغيرة وعود كرفس، مقطعان إلى أعواد.

طريقة التحضير:

ضعي الحمص، عصير الليمون، الزبادي، الزيت، التوابل، والثوم في وعاء، ثم اخلطي المكونات باستخدام الخلاط اليدوي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتحضير الصلصة في الليلة السابقة، حيث تتجانس النكهات وتزداد لذة. قدمي الصلصة مع شرائح خبز البيتا وأعواد الخضار.

لإكمال وجبة الغداء أضيفي موزة، وعاء من المربة الخالية من السكر، وزجاجة ماء صغيرة.

خبز البيض بالمايونيز والخس

يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين الضروري لنمو الأطفال، وتُقدم هذه الوصفة طريقة سهلة ولذيذة لدمجه في وجبة الغداء.

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من المايونيز قليل السعرات الحرارية.

رشة كبيرة من الفلفل الأسود.

رغيف خبز أسمر كبير.

كمية من الخس المفروم (ما يعادل ملعقتين كبيرتين).

طريقة التحضير:

اسلقي البيضة في قدر لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها في ماء بارد حتى تبرد.

لتبسيط مهمة الصباح، يمكن سلق البيضة في الليلة السابقة. بعد تقشيرها، اهرسي البيضة واخلطيها مع المايونيز والفلفل الأسود، ثم استخدمي الخليط لحشو الخبز وزينيه بالخس.

لإكمال وجبة الغداء اضيفي 5 حبات طماطم كرزية، ووعاء من الفاكهة حسب المتوفر، و200 مل من الحليب نصف الدسم.

يمكن استخدام الجرجير أو السبانخ الصغيرة كبديل للخس، مع التأكد من تجفيفها جيدًا قبل إضافتها لتجنب تبلل.

