الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص غرقا في ترعة بقنا

فيتو
فيتو

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، غرقا بترعة بنجع سباق بمركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة بقنا
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بترعة بنجع سباق بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بجهينة بمحافظة قنا، وحضر إلى مركز أبوتشت للعمل في إحدى شركات المقاولات، وغرق بترعة بنجع سباق بمركز أبوتشت، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إدارة البحث الجنائى قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز ابوتشت مستشفي ابوتشت

