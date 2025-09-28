مصرع شخص غرقا في ترعة بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، غرقا بترعة بنجع سباق بمركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بترعة بنجع سباق بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بجهينة بمحافظة قنا، وحضر إلى مركز أبوتشت للعمل في إحدى شركات المقاولات، وغرق بترعة بنجع سباق بمركز أبوتشت، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

