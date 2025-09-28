إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مشاجرة مسلحة بالخرطوش بين طرفين، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول المصابين، وبالفحص تبين أنهم أ. ب، 67 عامًا، عامل زراعي، مصاب بطلقات خرطوش في الظهر والساعدين والفخذ الأيمن، أ. خ، 40 عامًا، عامل، مصاب بطلقات خرطوش في الصدر والخد الأيسر والساعد الأيمن والفخذ الأيمن والكتف الأيمن، س. ر، 46 عامًا، عامل، مصاب بطلقات خرطوش في الفخذ الأيسر والذراع الأيسر والرأس والساقين والفخذين، م. ع، 31 عامًا، عامل، مصاب بطلقات خرطوش في الصدر والبطن والكتفين والفم.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت عملها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتسببين في المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللاز

