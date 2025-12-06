محاولة اغتصاب وتنمر، فضيحة جديدة لممثل كوري شهير

18 حجم الخط

في تقرير حصري نشرته صحيفة "ديسباتش" الكورية أمس الجمعة 5 ديسمبر، وجهت الصحيفة اتهامات خطيرة للممثل الكوري الشهير جو جين وونج البالغ من العمر 49 عامًا، زاعمة أنه قام بالتستر بشكل سري على ماضيه المثير للجدل كمجرم حدث سجن في إصلاحية للأحداث، وذلك عبر تغيير اسمه وتاريخ ميلاده، والعمل على بناء صورة إيجابية من خلال أدواره التمثيلية.

فضيحة الممثل جو جين جونج

ووفقا لتقرير "ديسباتش"، فقد كان جو جين وونج معروفا كـ "جانح" خلال سنوات دراسته، حيث دأب على إثارة المشاكل رفقة مجموعة من الجانحين، وتورط بشكل خاص في سرقة السيارات، ونقلت الصحيفة عن عدة مخبرين قولهم: "كانت تلك المجموعة تسرق السيارات التي تركت مفاتيحها بداخلها، ويقومون بقيادة تلك السيارات المسروقة لارتكاب جرائم متنوعة".

وكشفت تحقيقات الصحيفة أن الممثل خضع للمحاكمة بتهم السرقة ومحاولة الاغتصاب عندما كان في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وصرح أحد المخبرين المطلعين على الحادثة قائلا: "حاول جو جين وونج ومجموعته اغتصاب شخص ما داخل سيارة مسروقة، وتم إرسالهم جميعا إلى إصلاحية الأحداث بسبب ذلك".

وأكد التقرير أن الممثل قضى نصف عام داخل الإصلاحية خلال سنته الثالثة في المدرسة الثانوية.

قضايا اعتداء وقيادة تحت تأثير الكحول

لم يتوقف السجل الجنائي للممثل عند مرحلة المراهقة، ففي عام 2003، وبعد بدئه مسيرته في المسرح، قام جو جين وونج بالاعتداء الجسدي العنيف على أحد أعضاء فرقته المسرحية وهو تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى توجيه تهمة الاعتداء إليه وتغريمه، وفي العام التالي مباشرة، وهو العام الذي شهد ظهوره الأول كممثل سينمائي، تم ضبطه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى إلغاء رخصة قيادته.

وأشارت "ديسباتش" إلى أن الاسم الحقيقي للممثل هو "جو وون جون"، وهو مولود في 6 أبريل 1976، إلا أنه يحتفل بعيد ميلاده في 3 مارس 1976 بدلا من تاريخه الحقيقي، كما قام بتغيير اسمه إلى "جو جين وونج" -وهو اسم والده- تزامنا مع بدء مسيرته في التمثيل السينمائي.

اسم الممثل الحقيقي، فيتو

وكان الممثل قد برر سابقا استخدامه لاسم والده بقوله: "انتقلت للعمل في السينما بعد المسرح، وأردت أن يكون ذلك نقطة تحول في حياتي". إلا أن المصادر تشكك في هذه الرواية، مؤكدة أن تغيير الاسم كان في الحقيقة محاولة لطمس ماضيه المثير للجدل.

وسلط التقرير الضوء على التناقض بين ماضي الممثل وصورته الحالية، مشيرا إلى مشاركته كضيف متحدث في الاحتفال المتلفز بالذكرى الثمانين ليوم التحرير في 15 أغسطس الماضي، حيث قال في خطابه حينها: "أمام علمنا الوطني الفخور، أقسم رسميا أن أكرس ولائي للمجد الأبدي لجمهورية كوريا الحرة والعادلة".

وأعرب المخبرون، وبعضهم كانوا ضحايا لمجموعة الممثل، عن صدمتهم لرؤيته يلعب دور "الوطني" في احتفال رسمي للدولة، وعلق أحدهم قائلا: "لقد كان مجرما ومعتديا يتنمر على الضعفاء، ولكنه اكتسب صورة مشرفة ومحترمة من خلال لعب دور الشرطي العادل، ومؤخرا جسد دور مناضل من أجل الاستقلال. كيف يشعر ضحاياه الآن؟ يجب عليه أن يراجع ماضيه حتى الآن".

رد وكالة الممثل جو جيم جونج

وردا على هذه الادعاءات الخطيرة، اكتفت وكالة أعمال الممثل بالتعليق قائلة: "سنصدر بيانا رسميا بمجرد التأكد من التفاصيل".

يذكر أن جو جين وونج اشتهر بأدوار ترتبط بالقانون والعدالة في أعمال بارزة مثل "Signal" و"Believer" و"The Policeman's Lineage".

