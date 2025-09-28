الأحد 28 سبتمبر 2025
القبض على المتهمين بمحاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة في أكتوبر

القبض على المتهمين،
القبض على المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على 3 عمال إنشاءات متورطين في محاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة بمدينة أكتوبر، وذلك بعد ورود بلاغ من نجلها بالواقعة.

 

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من نجل السفيرة السابقة يفيد بأنه لدى عودته إلى الفيلا فوجئ بمقتل الكلب الخاص بالعائلة، والمرخص رسميًا، والذي كان يتولى حراسة المنزل منذ أكثر من 6 سنوات.

 

التحقيقات والأدلة

بالفحص تبين أن وراء الواقعة 3 عمال إنشاءات كانوا يعملون بموقع مجاور للفيلا، وجميعهم من قرية هوجمين بمركز طامية بالفيوم.
وأرفق المبلغ بتقريره تسجيلات كاميرات المراقبة وتقرير الطب البيطري، الذي أكد أن الكلب تعرض للتسميم العمدي باستخدام مادة سامة قاتلة.

 

الإجراءات الأمنية

قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين الثلاثة، وتحرير المحاضر اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بتهمتي محاولة السرقة وقتل الحيوان عمدًا.

