أخبار الرياضة اليوم: توماسبيرج يوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي.. نجاة أحمد شوبير من حادث سير.. زيزو يغيب عن القمة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية بولندية أن المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج اقترب من تدريب فريق بوجون شتشيتسين البولندي.

استقر عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا الإثنين في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي شهدت غيابات عديدة بسبب الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين.

اتحاد الكرة، يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لإطلاق فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية “برو” للمدربين المصريين ممن سبق لهم الحصول على الرخصة A.

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، أمام فيزبريم المجري بنتيجة (31-22)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية.

ظهر شيكو بانزا وخوان بيزيرا لاعبا نادي الزمالك، بـ" لوك جديد" قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري الممتاز، المقرر لها غدا الإثنين.

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك، على توجيه رسالة تحفيزية إلى جمهور الأبيض، قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي غدا في قمة الدوري الممتاز.

وقع نادي الزمالك اليوم عقد رعاية جديدة، تشمل تولي إحدى الشركات المتخصصة مسئولية الجوانب اللوجستية لكافة فرق النادي خلال الفترة المقبلة.

أعلن نادي الأهلي بنغازي اليوم الأحد التعاقد رسميا مع المدرب المصري طارق مصطفى ليتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق في رحلة رواندا لمواجهة الجيش في بداية مشوار دوري الأبطال.

تعرض الإعلامي أحمد شوبير إلى حادث في سيارته بعدما تصاعدت بعض الأدخنة منها خلال سيره على طريق صلاح سالم بمدينة نصر.

