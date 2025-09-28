برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة، على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني الليجا لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد

افتتح ريال سوسيداد التسجيل عن طريق الفارو اودريوزولا في الدقيقة 31، فيما تعادل برشلونة عن طريق كوندي في الدقيقة 44، وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقيقة 59.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، جيرارد مارتن

في خط الوسط: دي يونج، درو، بيدري

في خط الهجوم: روني، ليفاندوفسكي، راشفورد

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال سوسيداد

وقبل مباراة الليلة التقى برشلونة أمام ريال سوسيداد في 196 مباراة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي حقق الفوز فى 116 مباراة، مقابل 38 انتصارًا لريال سوسيداد، بينما انتهت 42 مواجهة بالتعادل وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وسجل برشلونة 405 أهداف فى شباك ريال سوسيداد، بينما استقبلت شباكه 197 هدفًا على مدار تاريخ المواجهات.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وواصل نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة ليتصدر الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

وكانت مواجهة ريال سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك ريال سوسيداد 5 نقاط في الدوري الإسباني، بعدما خاض 7 مواجهات، حقق خلالها الفوز فى مباراة وحيدة، والتعادل فى مباراتين، وتعرض لأربة هزائم.

